MTC sobre nuevo aeropuerto: "Para poder definir la fecha de apertura, LAP tiene que levantar todas las observaciones críticas"

El Ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez-Reyes, ha condicionado la definición de la fecha de apertura del nuevo aeropuerto Jorge Chávez a que la empresa concesionaria Lima Airport Partners (LAP) subsane todas las observaciones críticas identificadas.

"Para poder definir la fecha, necesitamos que LAP levante todas las observaciones que se han hecho. Una vez que se levanten esas observaciones, las críticas obviamente. Una vez que levante todas las observaciones críticas, probablemente unos 15 días después de eso, va a iniciar la operación del aeropuerto. Eso puede ser en dos semanas o en tres", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

En relación con las observaciones pendientes, Pérez Reyes detalló que existen diversos aspectos críticos que deben ser abordados. Mencionó que, si bien LAP ha informado sobre la superación de las pruebas del sistema de alimentación de combustible el 5 de marzo después de algunos problemas iniciales, el "sistema de detección de fugas y de fallas todavía no ha sido probado".

"Al día de ayer, si no tengo claras las pruebas de ese sistema, tenemos un tema, no podemos abrir porque no podemos corrernos el riesgo de mantener todavía la vigencia del 30 de marzo y que en 3, 4, 5 días, 10 días, 15 días el sistema se pruebe y falle. Aquí hay un tema de certidumbre que tenemos que darle a la comunidad aeronáutica", afirmó el ministro.

Pérez-Reyes también se refirió a la colaboración existente con el concesionario, señalando que la colaboración la ha habido permanentemente, pese a tener una discrepancia respecto del día 30 de marzo de apertura.

MTC responde sobre ausencia de LAP en conferencia de prensa

Respecto al comunicado emitido por LAP expresando su sorpresa al no ser convocado para la conferencia de prensa, el Ministro Pérez-Reyez dijo que "LAP se equivoca cuando piensa que no invitarlo a la conferencia de prensa, en la que el MTC toma una decisión, significa no colaborar".

El ministro subrayó que, como ente rector en materia aeronáutica, la responsabilidad final ante la ciudadanía en temas de seguridad recae en el MTC.

"Si hay un problema en el aeropuerto de seguridad asociado a una condición que nosotros no hemos alertado, los responsables terminamos siendo nosotros. O sea, el ciudadano del Perú ¿A quién le va a reclamar por un problema de seguridad? No es al concesionario, se lo va a reclamar al concedente", advirtió.

Finalmente, Pérez Reyes reiteró que la prioridad del MTC es garantizar una operación segura del nuevo aeropuerto, y para ello es fundamental que LAP se aboque a levantar todas las observaciones pendientes.

"Nosotros lo que queremos aquí es que lo que tiene que hacer ahora (LAP) es abocarse a levantar las observaciones y apenas lo hagan, nosotros procederemos inmediatamente a aperturar el aeropuerto", puntualizó.