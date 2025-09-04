Delivery de pan con chicharrón se dispara con más de 25,000 pedidos solo esta semana: demanda aumentaría 70 % si Perú llega a la final

El emblemático pan con chicharrón peruano no solo ha conquistado paladares, sino también las redes sociales y las plataformas de delivery, experimentando un notable incremento en su consumo a raíz del Mundial de Desayunos. Esta competencia digital, organizada por el streamer español Ibai Llanos, ha llevado a este clásico criollo hasta las semifinales, generando un orgullo nacional y un renovado interés por su consumo.

PedidosYa y Rappi son testigos directos de este fenómeno, reportando cifras récord y observando cambios significativos en los hábitos de consumo de este plato.

El fenómeno del Chicharrón en PedidosYa

Según pudo conocer RPP, desde el inicio del Mundial de Desayunos, en PedidosYa ha aumentado en un 40 % la demanda de pan con chicharrón por delivery. La compañía incluso proyecta un incremento de hasta un 70 % durante lo que resta del concurso, especialmente si el pan con chicharrón llega a la final.

Las órdenes familiares de pan con chicharrón alcanzan su mayor demanda los viernes, sábados y domingos, especialmente a las 9:00 a.m.

Los combos personales son más solicitados entre lunes y jueves.

A nivel local, los distritos con mayor demanda son Surco, San Miguel, Miraflores y San Isidro, lo que confirma su estatus como producto estrella en la categoría de desayunos por delivery.

Ante este auge, cerca de 550 marcas presentes en la plataforma han lanzado combos y promociones especiales.

El pan con chicharrón conquista Rappi

Por su parte, según informó Rappi a RPP, también se ha visto un impacto masivo. Cada mes, se registran alrededor de 60,000 pedidos de este "contundente desayuno" y los distritos que concentran la mayor cantidad de órdenes son Miraflores, San Isidro, Jesús María y Monterrico.

Stefano Delfino, head de Restaurantes de Rappi Perú, destacó el impacto de esta tendencia, señalando que "el pan con chicharrón es, sin duda, uno de los platos más populares en nuestra plataforma, no solo en el desayuno. Ahora, en este contexto, hemos registrado más de 25,000 órdenes en la última semana, lo cual refleja el entusiasmo que ha despertado esta competencia gastronómica".

La ruta hacia la final del Mundial de Desayunos

El pan con chicharrón, servido tradicionalmente con salsa criolla y camote, se encuentra actualmente en las semifinales del Mundial de Desayunos. En esta etapa, se enfrenta a la marraqueta con palta de Chile. De avanzar a la final, se mediría con el ganador del duelo entre las salteñas de Bolivia y la arepa reina pepiada de Venezuela. Este desayuno, junto con el tamal, reafirma su lugar entre los favoritos internacionales.

Este boom digital no solo ha disparado el consumo del pan con chicharrón, sino que también ha reafirmado cómo las plataformas de delivery están acercando a más peruanos a los sabores que los representan.