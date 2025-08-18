Perú vs. México en el "Mundial de desayunos" de Ibai: los precios para disfrutar un pan con chicharrón en Lima

El pan con chicharrón es un clásico indiscutible del desayuno peruano: chicharrón, camote frito y sarsa criolla. Ahora, los ojos del mundo están puestos en este platillo debido al Mundial de los Desayunos organizado por el creador de contenido Ibai.

Pero, ¿cuánto cuesta disfrutar de esta delicia en algunos de los lugares más recomendados? Hemos recopilado información sobre precios y ofertas de varios establecimientos populares.

Chicharrones Jano Loo (Callao)

Ubicado en el Mercado Callao, en la Av. Saenz Peña 682, este negocio cuenta con una gran tradición. Aquí, puedes encontrar el pan con chicharrón a un precio muy accesible, oscilando desde S/ 8 soles. Además del chicharrón, también ofrecen relleno, chicharra y otras opciones. El horario de atención es de 7 am a 4 pm.

KIO (La Molina)

En KIO, un lugar que se ha destacado en la búsqueda del "mejor pan con chicharrón", la versión clásica tiene un precio de S/ 21.90. Lo interesante de KIO es que, además del chicharrón tradicional, ofrecen variaciones como el chancho BBQ a S/ 15.90 y el cilindro oriental a S/ 21.99. La versión BBQ es especialmente recomendada por su ternura y dulzura equilibrada. También puedes complementar tu desayuno con bebidas desde S/ 6.90.

El Chinito

Este establecimiento, con una historia que se remonta a 1960 cuando "Papito Félix" abrió una pequeña sanguchería con la receta original de su chicharrón, ofrece su clásico chicharrón crocante por fuera y tierno por dentro.

El pan con chicharrón tiene un valor de S/ 23.90, pero también puedes encontrar el Sánguche de Chicharrón como parte del "Combo Taypá" por S/ 29.50, que incluye una chicha personal. También, el chicharrón se vende al peso, con opciones como 1/4 de kilo por S/30.00.

El Mundial de los Desayunos de Ibai

El streaming Ibai realizó un concurso para determinar cuál es la mejor gastronomía del mundo, mencionando candidatas como la comida mexicana, argentina, colombiana, peruana y española. Para resolverlo, propone un “Mundial de los desayunos” con formato de torneo: octavos, cuartos, semifinal, final y un ganador. Los enfrentamientos sorteados son:

Perú vs. México

Reino Unido vs. Argentina

Colombia vs. Costa Rica

Estados Unidos vs. Bolivia

España vs. Francia

Guatemala vs. Ecuador

Japón vs. Chile

Venezuela vs. República Dominicana

El campeonato inició este lunes 18 de agosto, y serán los votos de los usuarios los que decidan al campeón del mundo de los desayunos.



