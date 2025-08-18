Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Perú vs. México en el "Mundial de desayunos" de Ibai: los precios para disfrutar un pan con chicharrón en Lima

¿Desayuno campeón? Esto cuesta disfrutar un pan con chicharrón en Lima
¿Desayuno campeón? Esto cuesta disfrutar un pan con chicharrón en Lima
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

El pan con chicharrón peruano, ícono del desayuno criollo con camote frito y sarsa criolla, entra en el radar mundial gracias al “Mundial de los Desayunos” de Ibai. Te contamos cuánto cuesta disfrutarlo en los principales locales del país.

El pan con chicharrón es un clásico indiscutible del desayuno peruano: chicharrón, camote frito y sarsa criolla. Ahora, los ojos del mundo están puestos en este platillo debido al Mundial de los Desayunos organizado por el creador de contenido Ibai

Pero, ¿cuánto cuesta disfrutar de esta delicia en algunos de los lugares más recomendados? Hemos recopilado información sobre precios y ofertas de varios establecimientos populares.

Ibai Llanos: ¿Quién es el popular streamer, a cuánto asciende su fortuna y qué negocios tiene?

Chicharrones Jano Loo (Callao)

Ubicado en el Mercado Callao, en la Av. Saenz Peña 682, este negocio cuenta con una gran tradición. Aquí, puedes encontrar el pan con chicharrón a un precio muy accesible, oscilando desde S/ 8 soles. Además del chicharrón, también ofrecen relleno, chicharra y otras opciones. El horario de atención es de 7 am a 4 pm.

KIO (La Molina)

En KIO, un lugar que se ha destacado en la búsqueda del "mejor pan con chicharrón", la versión clásica tiene un precio de S/ 21.90. Lo interesante de KIO es que, además del chicharrón tradicional, ofrecen variaciones como el chancho BBQ a S/ 15.90 y el cilindro oriental a S/ 21.99. La versión BBQ es especialmente recomendada por su ternura y dulzura equilibrada. También puedes complementar tu desayuno con bebidas desde S/ 6.90.

El Chinito

Este establecimiento, con una historia que se remonta a 1960 cuando "Papito Félix" abrió una pequeña sanguchería con la receta original de su chicharrón, ofrece su clásico chicharrón crocante por fuera y tierno por dentro.

El pan con chicharrón tiene un valor de S/ 23.90, pero también puedes encontrar el Sánguche de Chicharrón como parte del "Combo Taypá" por S/ 29.50, que incluye una chicha personal. También, el chicharrón se vende al peso, con opciones como 1/4 de kilo por S/30.00.

El Mundial de los Desayunos de Ibai 

El streaming Ibai realizó un concurso para determinar cuál es la mejor gastronomía del mundo, mencionando candidatas como la comida mexicana, argentina, colombiana, peruana y española. Para resolverlo, propone un “Mundial de los desayunos” con formato de torneo: octavos, cuartos, semifinal, final y un ganador. Los enfrentamientos sorteados son:

  • Perú vs. México

  • Reino Unido vs. Argentina

  • Colombia vs. Costa Rica

  • Estados Unidos vs. Bolivia

  • España vs. Francia

  • Guatemala vs. Ecuador

  • Japón vs. Chile

  • Venezuela vs. República Dominicana

El campeonato inició este lunes 18 de agosto, y serán los votos de los usuarios los que decidan al campeón del mundo de los desayunos.


Sencillo y al Bolsillo

EP15 | CTS: QUÉ ES, CUÁNDO SE PAGA Y CÓMO USARLA INTELIGENTEMENTE

¿Te depositaron la CTS y no sabes qué hacer con ella? Aprende qué es, cuándo se entrega y cómo sacarle el máximo provecho: ahorrar, pagar deudas o invertir. Educación financiera práctica, simple y directa, para que tu guardadito realmente rinda.
Sencillo y al Bolsillo
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Perú México Ibai redes sociales pan con chicharron

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA