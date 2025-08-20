Últimas Noticias
Mundial de los Desayunos de Ibai: participantes, duelos, platillos y cómo votar por tu país en el torneo virtual

Perú y México se enfrentan con el pan con chicharrón y los chilaquiles en los octavos de final del Mundial de los Desayunos.
Perú y México se enfrentan con el pan con chicharrón y los chilaquiles en los octavos de final del Mundial de los Desayunos. | Fuente: Instagram: @ibaillanos
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

El streamer español lanzó el Mundial de los Desayunos, un campeonato online que enfrenta a 16 países y sus platillos tradicionales para elegir el mejor desayuno del mundo.

El Mundial de los Desayunos, organizado por Ibai Llanos, ya está en marcha. El popular streamer español lanzó este lunes 18 de agosto un torneo virtual inédito que busca responder a una de las grandes discusiones gastronómicas: ¿cuál es el mejor desayuno del mundo?

El certamen celebra la diversidad culinaria a través de 16 países, cada uno representado por un platillo típico elegido por el propio Ibai, con base en su experiencia y en la tradición de cada cultura. Como era de esperarse, Perú no podía quedar fuera.

¿En qué consiste el Mundial de los Desayunos?

Se trata de la primera edición de este torneo gastronómico en el que 16 países compiten en un formato similar al del Mundial de la FIFA, con fases de octavos, cuartos, semifinales y final.

“¿Cuál es la mejor comida del mundo? ¿Cuál es la mejor gastronomía del mundo? Muchos dicen que la mexicana, la argentina, la colombiana, la peruana, la española... Para acabar con el debate, he creado el Mundial de los Desayunos”, explicó Ibai en sus redes.

@ibaillanos

MÉXICO vs PERÚ | OCTAVOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS

♬ sonido original - Ibai

¿Qué países participan en el Mundial de los desayunos de Ibai?

Los 16 países en competencia son:

  • Argentina
  • Bolivia
  • Chile
  • Colombia (arepas)
  • Costa Rica (gallo pinto)
  • Ecuador
  • España (tostadas con jamón, tomate y aceite de oliva)
  • Estados Unidos
  • Francia (croissant)
  • Guatemala
  • Japón
  • México (chilaquiles)
  • Perú (pan con chicharrón)
  • Reino Unido
  • República Dominicana
  • Venezuela
@ibaillanos

COLOMBIA vs COSTA RICA | OCTAVOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS

♬ sonido original - Ibai

¿Quiénes se enfrentan en el Mundial de los Desayunos de Ibai?

En esta edición, los duelos quedaron definidos de la siguiente manera:

  • Perú vs. México
  • Colombia vs. Costa Rica
  • España vs. Francia
  • Argentina vs. Reino Unido
  • Guatemala vs. Ecuador
  • Venezuela vs. República Dominicana
  • Japón vs. Chile
  • Estados Unidos vs. Bolivia
@ibaillanos

ESPAÑA vs FRANCIA | OCTAVOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS

♬ sonido original - Ibai

¿Cómo votar en el Mundial de los desayunos de Ibai?

La votación se realiza a través de las redes sociales de IbaiInstagram (12 millones de seguidores) y TikTok (23 millones). Los usuarios pueden participar dando “me gusta” al desayuno de su preferencia en cada enfrentamiento. Hasta el momento, no se ha detallado cuánto tiempo durará cada etapa del torneo.

Tags
Mundial de los Desayunos Mundial de los Desayunos 2025 Ibai

