Peruanos consumen más de 3,000 toneladas de chicharrón al mes: ¿Cómo se mueve este millonario mercado?

Las chicharronerías en el Perú generan ventas anuales que superan los S/ 244 millones y ofreciendo más de 8,900 puestos de trabajo formales en todo el país, según el Ministerio de la Producción (PRODUCE). Este sector no solo dinamiza la economía, sino que también contribuye a la seguridad alimentaria al ser una fuente importante de proteína.

Al cierre del año 2024, PRODUCE estimó la existencia de más de 730 restaurantes formales dedicados a la chicharronería en todo el territorio peruano. La capital, Lima, concentra el 40 % de estos establecimientos (295 locales), seguida por Cusco con un 12 % (89) y Puno con un 6 % (45), mientras que el 42 % restante se distribuye en las demás provincias.

El titular de PRODUCE, Sergio González Guerrero, destacó la magnitud del consumo de este popular platillo, señalando que se venden más de 3,000 toneladas de chicharrón al mes a nivel nacional.

"Los negocios vinculados a este producto generan ventas por más de S/ 244 millones al año, lo que representa aproximadamente el 0.7% del sector Restaurantes y el 0.02 % del PBI nacional", afirmó González Guerrero.

Además, resaltó que el sector "es una fuente importante de empleo, genera más de 8,900 puestos de trabajo en toda la cadena productiva y contribuye a la seguridad alimentaria, al ser una fuente de proteína que ayuda a combatir la anemia".

Consumo y gasto a nivel nacional y regional

Las cifras consolidadas por el Observatorio PRODUCEmpresarial revelan detalles sobre el consumo y gasto de chicharrón en 2024:

Consumo per cápita anual : El promedio nacional fue de 5.3 kg por persona .

: El promedio nacional fue de . Regiones líderes en consumo : Destacan Ucayali con un impresionante 35 kg por persona, Tacna (15 kg), Ayacucho (12 kg) y Madre de Dios (9 kg).

: Destacan Ucayali con un impresionante 35 kg por persona, Tacna (15 kg), Ayacucho (12 kg) y Madre de Dios (9 kg). Precios : El costo del kilo de chicharrón oscila entre S/ 70 y S/ 140 , mientras que un pan con chicharrón puede costar entre S/ 10 y S/ 30 , variando según la carne de cerdo utilizada, la ubicación del local y la presentación del producto.

: El costo del kilo de chicharrón oscila entre , mientras que un pan con chicharrón puede costar entre , variando según la carne de cerdo utilizada, la ubicación del local y la presentación del producto. Gasto promedio mensual por hogar : Alcanzó los S/ 33 en 2024.

: Alcanzó los en 2024. Líderes regionales en gasto : Ucayali encabeza la lista con un gasto promedio de S/ 83, seguida por Tacna (S/ 70), Madre de Dios (S/ 69) y Ayacucho (S/ 60).

: Ucayali encabeza la lista con un gasto promedio de S/ 83, seguida por Tacna (S/ 70), Madre de Dios (S/ 69) y Ayacucho (S/ 60). Gasto por estrato socioeconómico: El nivel A registra el mayor gasto mensual por hogar en chicharrón, con S/ 51, seguido por los estratos B (S/ 42), C (S/ 41), D (S/ 36) y E (S/ 35).

Estos datos subrayan la importancia económica y cultural del chicharrón y las chicharronerías en el Perú, consolidándolas como un motor clave para la gastronomía y el empleo en el país.