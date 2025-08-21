Negocios 360: estas son las movidas empresariales en SKY Airline, HEINEKEN, Cencosud y más esta semana

Varias empresas e instituciones anunciaron recientemente cambios en sus equipos directivos, marcando el inicio de nuevas etapas en sus gestiones.

El panorama empresarial en el país atraviesa una etapa de renovación, con nuevos nombramientos en la alta dirección de compañías de diversos sectores. Estos cambios reflejan una apuesta por el relevo generacional, la diversificación de perfiles y el fortalecimiento del liderazgo para enfrentar los retos actuales del entorno económico y regulatorio.

1. Daniel Belaúnde es el nuevo CEO de SKY Airline

La aerolínea low cost SKY anunció la llegada del economista peruano, quien reside en Chile desde hace más de 25 años, Daniel Belaúnde como nuevo CEO de la compañía, tras la salida de José Ignacio Dougnac Vera, quien presidió la empresa durante los últimos cinco años.

Belaúnde ha ocupado puestos gerenciales en empresas multinacionales de los sectores bancario, retail y de salud. Además, cuenta con una amplia trayectoria liderando procesos de crecimiento y modernización en mercados como Chile, México, Ecuador y Colombia.

Por su parte, José Ignacio Dougnac Vera continuará vinculado a SKY como asesor del Directorio, actualmente presidido por Holger Paulmann.

2. Scania Perú nombra a Renan Souza como nuevo Director de Servicios

Scania Perú anunció la incorporación de Silvio Renan Souza como nuevo Director de Servicios.

Souza cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector automotriz y del transporte, habiendo liderado proyectos estratégicos en países como Brasil, México y Venezuela.

Su objetivo en Scania Perú será fortalecer el área de servicios, impulsar la excelencia operativa y continuar desarrollando soluciones centradas en el cliente.

3. HEINEKEN Perú nombra a Jonas Geeraerts como director general

Tras más de ocho años en posiciones de liderazgo en las operaciones de HEINEKEN en Sudáfrica, Países Bajos y Kenia, Jonas Geeraerts asume la dirección general de la compañía en Perú a partir de agosto de 2025.

El ejecutivo de nacionalidad belga cuenta con una sólida trayectoria en contextos internacionales y mercados emergentes. En HEINEKEN se desempeñó como líder de integración, gerente senior de exportaciones y gerente de proyectos de asuntos corporativos.

4. Ricardo Sousa es el Nuevo Gerente Legal de AFP Habitat Perú

Ricardo Sousa asumió el cargo de gerente legal de AFP Habitat Perú. El ejecutivo cuenta con 20 años de experiencia en el sector financiero, liderando equipos legales y de cumplimiento, así como implementando programas de compliance y de integridad.

Es abogado titulado por la Universidad de San Martín de Porres y cuenta con estudios de maestría y especializaciones en temas vinculados a finanzas, regulación bancaria y cumplimiento.

A lo largo de su trayectoria profesional, ha ocupado la gerencia legal y de cumplimiento de Banco Ripley y ha sido Oficial de Cumplimiento Normativo de Interbank.

5. Fernando Ureta es el nuevo Gerente País de Cencosud Perú

Fernando Ureta asumirá el cargo de Gerente País de Cencosud Perú, responsabilidad que comienza de manera inmediata. Ureta se desempeñaba hasta ahora como Gerente de Operaciones de Jumbo en Chile, cargo que ocupaba desde 2017.

Fernando Ureta es ingeniero en alimentos por la Universidad de Chile, cuenta con una trayectoria de 26 años en Cencosud.

6. Luis Eduardo Garvan asume la Gerencia General de Fahrenheit DDB

Fahrenheit DDB anunció la incorporación de Luis Eduardo Garvan como su nuevo Gerente General.

Con más de 25 años de trayectoria liderando equipos de marketing, comunicación, branding, contenidos y proyectos digitales en empresas como Telefónica – Movistar y el Banco de Crédito BCP, Luis Eduardo se suma para aportar una mirada integral desde el anunciante, fortaleciendo el enfoque estratégico de la agencia y profundizando la conexión entre creatividad, resultados de negocio y valor de marca.

7. Myriam Akhoun es la nueva gerente general de ENGIE Energía Perú

El directorio de ENGIE Energía Perú designó a Myriam Akhoun como su gerente general.

Myriam Akhoun tiene un doble máster en Ingeniería y en Economía de la Energía y Desarrollo Sostenible.

Además, cuenta con 15 años de carrera en el Grupo ENGIE y ha consolidado una experiencia operativa en energías renovables y en proyectos de descarbonización para grandes clientes industriales. Su trayectoria internacional incluye responsabilidades directivas en Singapur, India y Francia.

8. Cbc Perú designó a Mirko Astudillo como nuevo director general

Mirko Astudillo Cornejo fue nombrado como nuevo director general de Cbc Perú, la empresa embotelladora del portafolio de PepsiCo en el país.

Astudillo Cornejo es administrador de empresas por la Pontifica Universidad Católica del Perú con un MBA de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura.

Cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de consumo masivo, tanto en Perú como en otros países de Latinoamérica.

9. Michael Ortiz Ramírez es el nuevo gerente general de Unidad de Negocios Sur Perú - Chile de Industrias San Miguel

Industrias San Miguel – ISM anunció el nombramiento de Michael Ortiz Ramírez como gerente general de Unidad de Negocios Sur Perú - Chile.

Michael Ortiz Ramírez posee un Máster en Dirección de Empresas en la Escuela de Alta Dirección de la Universidad de Piura y es Ingeniero Industrial por la Universidad Nacional del Callao.

Cuenta con más de 11 años de experiencia en la compañía, donde ha liderado con éxito procesos estratégicos, operativos y de planeamiento.