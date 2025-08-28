Negocios 360: estas son las movidas empresariales en Diners Club, Mallplaza y más esta semana

Varias empresas e instituciones anunciaron recientemente cambios en sus equipos directivos, marcando el inicio de nuevas etapas en sus gestiones.

El panorama empresarial en el país atraviesa una etapa de renovación, con nuevos nombramientos en la alta dirección de compañías de diversos sectores. Estos cambios reflejan una apuesta por el relevo generacional, la diversificación de perfiles y el fortalecimiento del liderazgo para enfrentar los retos actuales del entorno económico y regulatorio.

Judith Reyes asume como nueva CEO de Diners Club Perú

Diners Club Perú anunció la designación de Judith Reyes como nueva CEO de la compañía.

Con más de 20 años de trayectoria en la industria de medios de pago, Judith Reyes es una ejecutiva reconocida por su trayectoria y liderazgo en el sector financiero.

Ha ocupado posiciones ejecutivas en bancos, fintechs y empresas de servicios financieros, y ha formado parte de directorios clave dentro del ecosistema de pagos, aportando su experiencia en innovación, transformación y desarrollo de negocios de alto impacto.

Pablo Pulido asumirá el cargo de gerente general de Mallplaza

A partir del 1 de enero del 2026, Pablo Pulido asumirá la gerencia general de Mallplaza, tras la salida de Fernando de Peña Iver, quien ocupó esta posición por 35 años.

A la fecha, Pulido se desempeña como gerente de Mallplaza en Chile y Colombia. El ejecutivo es un experimentado profesional del mundo del retail, con una exitosa trayectoria en Mallplaza por más de 10 años.

Además, ocupó importantes cargos en el Grupo Casino en Francia y Grupo Éxito en Colombia.

Juan Salinas fue nombrado nuevo gerente general de Fenix Power Perú

La compañía generadora de energía Fenix Power Perú designó al ingeniero civil Juan Salinas como su nuevo gerente general a partir del 1 de septiembre. El ejecutivo se desempeña actualmente como gerente comercial de Colbún en Chile.

El nombramiento de Salinas ocurre luego de que en abril pasado Colbún anunciara la compra del 41,4% de Fenix Power Perú, lo que le permitió hacerse del 100% de las acciones de la compañía.