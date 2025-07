Novonor asegura cumplir estándares anticorrupción para operar el Proyecto Olmos: "No hay impedimento para firmar la adenda"

En cuanto al futuro del Proyecto Olmos y la continuidad de su concesionaria, Novonor, Aníbal Quiroga, consultor legal de la empresa, se presentó en Ampliación De Noticias Regional por RPP y dio a conocer la situación actual de la empresa, enfocándose en la legalidad de sus operaciones y su programa de integridad.

La Concesionaria Trasvase Olmos (CTO), parte del Grupo Novonor, es la responsable de la operación de la infraestructura hidráulica del proyecto Olmos.

Quiroga destacó que Novonor busca continuar con la adenda para la concesión del proyecto Olmos, a pesar de las observaciones del gobierno, y advierte que la paralización de la obra podría poner en peligro el abastecimiento de agua en la zona.

"La adenda se tendrá que dar negociándose con el Gobierno en el mejor interés del Estado, porque ahorita no hay impedimento para firmar la adenda y más bien no hay tampoco ninguna reticencia a incorporar una cláusula anticorrupción, cómo corresponde a todo nuevo contrato conforme a la ley que se aprobó el año pasado", sostuvo.

Aníbal Quiroga se refirió a la discusión generada por un proyecto de ley en el Congreso que busca establecer una "inhabilitación perpetua" para empresas que en el pasado tuvieron problemas de corrupción. En este sentido, el consultor explicó la postura de Novonor: "se plantea primero la discusión, si la empresa puede delinquir o no puede delinquir; o los que delinquen son las personas inapropiadas que desarrollan conductas irregulares dentro de una empresa".

Asimismo, señaló que el Grupo Novonor tuvo una transformación en su estructura de gobierno corporativo, adoptando un sistema de integridad con los altos estándares internacionales. Además, asegura que todas sus concesionarias en Perú, incluyendo CTO, cuentan con directores independientes y han obtenido la certificación ISO 37001 (antisoborno). Este compromiso ha sido monitoreado y evaluado, recibiendo reconocimientos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Con ello, Novonor continuó operando ininterrumpidamente a nivel global, incluyendo proyectos en Estados Unidos como el Aeropuerto y el Puerto de Miami, y ha entregado más de 36 proyectos en 10 países en los últimos cinco años.

Capacidad operativa

Quiroga afirmó que actualmente "no existe ningún impedimento y se cumplen los estándares internacionales y legales exigidos para el tema". Además, Novonor no tiene "ningún problema de incorporar su contrato cláusulas anticorrupción, pero es exigible de aquí en adelante. No puede ser exigible el pasado".

La Concesionaria Trasvase Olmos (CTO) está plenamente habilitada para contratar con el Estado peruano, una condición confirmada por la Corte Suprema de Justicia del Perú, lo que incluye su capacidad legal y operativa para suscribir cláusulas anticorrupción conforme al marco vigente.

Quiroga enfatizó la preocupación de la empresa ante cualquier iniciativa que pretenda modificar los regímenes de contratación pública con efectos retroactivos o que vulnere derechos consolidados por resoluciones firmes. La empresa no desea que "por un acto de Estado o por una ley de Congreso se ingrese al contrato y se afecte el contrato".

Beneficios para la región y las proyecciones

El consultor legal destacó la importancia de continuar con el Proyecto Olmos para impulsar el desarrollo agroindustrial en el norte del Perú, asegurando ingresos y crecimiento económico mediante la exportación de productos de alta calidad. Novonor garantiza el suministro de agua, esencial para estos proyectos.

Aníbal Quiroga afirmó que la empresa busca mantener el contrato e incorporar una cláusula anticorrupción, sin aplicar retroactivamente, negociada con el gobierno en beneficio del Estado. Aseguró que no existen impedimentos para firmar la adenda y que los principales respaldos de Novonor son los usuarios del servicio en Lambayeque.