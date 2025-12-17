Nuevas rutas ya operan y seis aerolíneas evalúan ingresar: así se expande el sector aéreo hacia 2026

El mercado aéreo peruano iniciará el 2026, anunciando el ingreso de seis nuevas aerolíneas internacionales y un incremento de frecuencias para el año 2026; así lo informó el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Aldo Prieto. Además, confirmó que el Perú mantiene conversaciones avanzadas con compañías aéreas globales, incluyendo a Fly Level, Turkish Airlines, Emirates y el Grupo Lufthansa.

Conectividad con Europa y expansión de operaciones

Entre las nuevas incorporaciones, la aerolínea Fly Level tiene previsto iniciar operaciones con la apertura de la ruta Barcelona–Lima–Barcelona. Esta nueva conexión fortalecerá la conectividad directa entre Perú y Europa, lo que ampliará las opciones disponibles para el turismo, el comercio y los pasajeros.

Respecto a las aerolíneas ya establecidas, se proyectan expansiones significativas a partir de 2026:

Air France aumentará la frecuencia de sus vuelos en la ruta París–Lima, pasando de 7 a 10 vuelos semanales a partir de junio de 2026.

aumentará la frecuencia de sus vuelos en la ruta París–Lima, pasando de 7 a a partir de junio de 2026. Copa Airlines ha proyectado incrementar sus frecuencias semanales hasta 49 vuelos desde enero de 2026, mostrando un claro interés en seguir ampliando su presencia en el mercado peruano.

El ministro Prieto destacó que, a pesar del cobro de la TUUA de transferencia internacional en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el interés de las nuevas aerolíneas por operar o expandirse en el país no se ha visto afectado.

Nuevas rutas inauguradas en diciembre

El dinamismo del sector se ha visto reflejado en la reciente inauguración de tres nuevas rutas internacionales solo en el mes de diciembre. Se han estrenado vuelos directos a Toronto y Montreal, operados por Air Canada, y a Salt Lake City, con Delta Airlines. Además, la aerolínea Flybondi comenzó a operar la ruta Lima–Iguazú.

El titular del MTC puntualizó que cada nueva frecuencia genera alrededor de 300 empleos directos, indirectos e inducidos. Este crecimiento dinamiza la economía, fortalece el turismo y crea mayores oportunidades para los ciudadanos peruanos.

Paralelamente a la expansión operativa, el sector está modernizando la infraestructura aeroportuaria en las regiones, gracias al fondo de retribución de la TUUA de transferencia. Un ejemplo de ello es el proyecto destinado a acelerar la modernización del aeropuerto de Chiclayo, con el objetivo de estimular la competitividad económica, turística y productiva en todo el territorio nacional.