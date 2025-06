Nuevo Jorge Chávez no es suficiente: Canatur pide poner foco en aeropuertos regionales para impulsar el turismo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En el marco de la reciente inauguración del Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Carlos Loayza, gerente general de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), se presentó en Economía Para Todos por RPP y compartió sus perspectivas sobre el impacto en el sector turístico del país.

Desde la perspectiva de Canatur, la nueva infraestructura del Jorge Chávez es fundamental para la recepción de turistas extranjeros. Con una capacidad proyectada de pasar de los actuales 15 millones de viajes a 25 millones el próximo año, y potencialmente hasta 40 millones en su etapa máxima en esta primera fase modular, el aeropuerto se posiciona como una puerta de entrada masiva.

Esto podría permitirle al Perú acercarse a recuperar los niveles de turismo extranjero prepandemia. Considerando que aproximadamente el 75 % de los vuelos actuales son nacionales y el 25 % internacionales, una capacidad de 40 millones de viajes podría significar la llegada de unos 5 millones de turistas (considerando viajes de ida y vuelta).

No obstante, Loayza enfatizó que contar con un aeropuerto de primer nivel en Lima no será suficiente si no se desarrollan también los destinos turísticos a nivel regional con aeropuertos de calidad.

"De nada va a valer que tengamos un aeropuerto de primer nivel aquí en Lima y sigamos teniendo el descuido de muchos aeropuertos al interior del país", afirmó, señalando que esto limita la dispersión de turistas por todo el territorio.

Además de la infraestructura aeroportuaria regional, Loayza identificó otras áreas críticas que requieren atención para potenciar el turismo:

Puertos de cruceros: El turismo marítimo vía cruceros es muy alto a nivel mundial, pero Perú aprovecha puertos dedicados a carga o inadecuados. La implementación de puertos mejor equipados podría atraer significativamente a este segmento.

Turismo transfronterizo: Se necesitan procesos que faciliten el flujo de turistas en puntos fronterizos como Tumbes, Tacna y Puno.

Infraestructura vial (carreteras): Mejorar la red vial es crucial para facilitar la llegada de visitantes de países vecinos como Ecuador, Chile, Bolivia y Brasil, incrementando así el flujo de ingresos por turismo.

Loayza lamentó que la accesibilidad sea un problema persistente en el turismo peruano. Citó la frase que se usa mucho en el sector: "nadie va a donde no puede llegar". Sin embargo, expresó que se está trabajando en ello y que hay diálogo con las autoridades públicas para impulsar proyectos de mediano y largo plazo.

Finalmente, mencionó la reciente participación de Canatur en una jornada de la Organización de Naciones Unidas dedicada al turismo (OMT/UN Tourism), buscando estar en contacto con actores globales para generar mayor profesionalización en el sector turístico peruano.