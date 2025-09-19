Últimas Noticias
Congreso firma autógrafa para octavo retiro de AFP y pasa a manos de Boluarte para la promulgación

Congreso firma autógrafa para octavo retiro de AFP y pasa a manos de Boluarte para la promulgación
El Congreso aprobó la ley que autoriza el octavo retiro de fondos de las AFP, permitiendo a los afiliados retirar hasta 4 UIT. La norma también deroga el aporte obligatorio de independientes y restituye el retiro del 95.5% al jubilarse. Solo falta la promulgación de Dina Boluarte.

El presidente del Congreso, José Jerí, firmó la autógrafa de ley que autoriza el octavo retiro de los fondos privados de pensiones. Con este paso, la norma queda lista para ser enviada al despacho de la presidenta Dina Boluarte para su promulgación final.

Durante su discurso, el titular del Parlamento, José Jerí, justificó la medida como una decisión orientada al bienestar de la ciudadanía: "Todos los caminos, formas, ideas nos llevan siempre a decidir el beneficio de la Nación y por ello que estamos hoy en la firma de esta autógrafa para el retiro extraordinario de los fondos de las AFP", declaró Jerí.

¿Qué establece la nueva ley?

La norma, que fue aprobada en el pleno del Congreso la noche del pasado miércoles 17 de setiembre, permitirá que todos los afiliados al Sistema Privado de Pensiones, sin ninguna excepción, puedan retirar hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de sus cuentas individuales.

Además del retiro de fondos, la ley incluye otras disposiciones importantes:

  • Deroga la obligatoriedad de aportes para los trabajadores independientes, una medida que estaba contemplada en la reforma de pensiones vigente.
  • Restablece la opción para que los jubilados puedan retirar el 95.5 % del total de sus fondos al momento de alcanzar la edad de jubilación.

Próximos pasos: la promulgación

Tras la firma en el Legislativo, la autógrafa será remitida al Poder Ejecutivo. Se espera una rápida promulgación, ya que la presidenta Dina Boluarte anunció previamente que respaldará la medida y no la observará.

