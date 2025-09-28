Octavo Retiro de AFP: La SBS oficializó el reglamento para el retiro de hasta 4 UIT

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) publicó este domingo el Reglamento del Procedimiento Operativo para el octavo retiro de fondos acumulados en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Mediante una resolución publicada en el Diario Oficial El Peruano, la SBS realizó las precisiones para el retiro, respecto de los plazos y obligaciones de la AFP. Este retiro fue aprobado por el Congreso y promulgado por el Gobierno y permite un solicitar hasta 4 UIT, equivalentes a 21 400 soles.

Según indicaron entre los artículos del documento, la AFP deben establecer y difundir los mecanismos para garantizar la disponibilidad y adecuado funcionamiento de los canales de atención de las solicitudes de retiro y/o desistimiento de sus afiliados.

Respecto de los plazos, se señala que la AFP dispone la entrega de los fondos de acuerdo con el siguiente cronograma de desembolsos, hasta completar el monto solicitado.

Se establece que habrá hasta cuatro desembolsos de hasta 1 UIT cada uno, que deberán realizarse en un plazo máximo de 30 días calendario, computados desde la fecha en que fue presentada la solicitud ante la AFP, para el primer desembolso y luego de que se realizó este para los subsiguientes.

En desarrollo