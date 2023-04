Las exportaciones peruanas ascendieron a US$ 65 835 millones en 2022. | Fuente: Andina

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que un total de once regiones del interior del país elevaron sus exportaciones en el primer bimestre del año, según el último Reporte Regional de Comercio.

Se trata de Pasco, Moquegua, Huancavelica, Lambayeque, Junín, Piura, La Libertad, Huánuco, Ica, Ayacucho y San Martín.

En el norte del país, fueron tres las regiones destacadas: Lambayeque (+34 %), Piura (+24%) y La Libertad (+15%). Todas lograron incrementar sus envíos gracias a una mayor venta de bienes agropecuarios, mineros no metálicos y pesqueros.

Lambayeque alcanzó los US$ 122 millones como consecuencia de un aumento en sus agroexportaciones. Los envíos de arándano sumaron US$ 38,8 millones (+142,8 %); de palta, US$ 5,2 millones (+231,5 %); y uva, US$ 20 millones (+102,6 %).

Por su parte, la región La Libertad totalizó US$ 639,2 millones debido a un incremento en las ventas de antracita (+189,7 %), concentrados de plata y plomo (+66 %) y harina de pescado (+45 %), que totalizaron US$ 41,8 millones, US$ 44,6 millones y US$ 57,7 millones respectivamente.

Piura generó US$ 678,5 millones en exportaciones. Sus envíos de pota acumularon US$ 153,6 millones (+171,9 %); de fosfato de calcio, US$ 114,2 millones (+94 %); y de fueloil, US$ 44,9 millones (+617,4 %).

CENTRO

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo indicó, además, que las seis regiones que conforman el centro peruano también aumentaron sus envíos. Ica se ubica como la región del centro que más exportó, tras totalizar US$ 1 391,1 millones (+7,9 %) al cierre del primer bimestre del año. Destaca por sus ventas de cobre, que acumularon US$ 199,7 millones (+28,3 %); de uva, que sumaron US$ 502,4 millones (+ 19,4 %); y de acero largo, que totalizó US$ 21,1 millones (+19,8 %).

Junín logró un crecimiento de 29,2 % al acumular US$ 402,8 millones entre los meses enero y febrero. Resaltan sus envíos de cobre (+38,2 %), zinc (+344,6 %) y jengibre (+15,8 %). Ayacucho, por otro lado, alcanzó los US$ 145,4 millones (+7,3 %) gracias a las exportaciones de concentrado de plata y plomo (+6107,4 %).

La región de Pasco sumó US$ 169,8 millones (+250,4 %) en envíos, como consecuencia de mayores ventas de minerales como cobre (+501,8 %), concentrado de plata y plomo (+366,3 %) y zinc (+67,3 %), que acumularon US$ 82,7 millones, US$ 68,7 millones y US$ 5 millones, respectivamente.

Huancavelica elevó sus exportaciones (+74,2 %) al alcanzar los US$ 31,8 millones, debido al incremento en las ventas de cobre (+767,8 %) que sumaron US$ 18,9 millones. Huánuco, por su lado, totalizó US$ 1,6 millones (+12,2 %), principalmente, por mayores envíos de palta (+147%) y frijoles (+66%).

SUR Y ORIENTE

Moquegua (+92,4 %) es la única región del sur que aumentó sus exportaciones al finalizar el primer bimestre del año. El inicio de las operaciones en Quellaveco permitió elevar los despachos de cobre (+110 %) y molibdeno (+81 %), alcanzando US$ 539,6 millones y US$ 70,4 millones respectivamente.

En el oriente peruano, San Martín logró US$ 39,1 millones (+4,8 %) gracias a mayores ventas de aceite de palma (+13,6 %) y cacao en grano (+125,4 %).