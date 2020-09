El proyecto del Ejecutivo establece que se entregarán pensiones a partir de los 10 años de aportes, reduciendo así la exigencia de los 20 años de aportes. | Fuente: Andina

El proyecto de ley presentado por el Gobierno brindaría a los jubilados con menos de 20 años de aportes, una pensión mayor de lo que se ha aportado, según indica el economista David Tuesta.

La iniciativa del Poder Ejecutiva establece que, de ser aprobado el proyecto, se entregarán pensiones a partir de los 10 años de aportes, reduciendo así la exigencia de los 20 años de aportes.

"Es cierto que ofrecer una pensión de S/ 200 o S/ 250 puede parecer poco, pero realmente es bastante si se tiene en cuenta la cantidad que las personas pueden aportar en períodos tan cortos, por lo que el proyecto de ley presentado por el Gobierno es bastante potente", señaló Tuesta.

El ex ministro de Economía y Finanzas indica que las personas con aportes de entre 10 años y menos de 20, habría aportado en total una suma de S/15,000.

"Recibir una pensión de entre S/ 200 y S/ 250 sobrepasa 10 veces más esa cantidad y los beneficios son mayores", comentó el especialista.

Para el ex titular del MEF, esta propuesta sería mejor que la planteada por el Congreso, que permitiría el retiro de hasta S/ 4,300 de la ONP. Asegura que con la propuesta del Ejecutivo no se perdería la cobertura de EsSalud ni otros beneficios.

Además, indicó que un posible retiro de aportes de la ONP afectaría a los trabajadores que han estado aportando activamente, pues podrían perder la posibilidad de obtener la pensión de entre S/500 y S/800 que otorga la ONP.



Asimimso, señaló que a los trabajadores que ya obtuvieron los servicios de aseguramiento social no hay nada que devolver.

"En un seguro no hay nada que devolver. El servicio de aseguramiento se ha venido dando en todo momento. Los recursos sirven para pagar a los jubilados actuales porque así funciona el sistema de solidaridad entre generaciones. Además, el Estado no tiene la capacidad para ejercer la norma, es una ley que no se entiende y no se puede aplicar", dijo en Radio Nacional.