Pago ONP 19990 de octubre: ¿Cuál es el cronograma para el cobro de pensiones en el Banco de la Nación?

Desde el martes 7, comienza el pago a los pensionistas de este mes de octubre del 2025. Conoce a continuación cuáles son las fechas clave para el abono en el Banco de la Nación para los beneficiarios de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), que pertenecen al régimen 19990. Además, consulta el cronograma del pago a domicilio.

¿Cuál es el cronograma de pagos a domicilio de la ONP 19990 en octubre del 2025?

De igual manera, es importante precisar que el abono a domicilio es desde el 7 al 13 de octubre.

El pago a domicilio de la ONP es un servicio gratuito al cual pueden acceder pensionistas que deseen recibir su pago a domicilio, con lo cual ya no tendrán que asistir de manera presencial a una agencia bancaria o cajero.

¿Cuál fue el cronograma de pagos de la ONP 19990 en octubre del 2025 en Banco de la Nación?

Martes 7 de octubre: apellido paterno de la A a la C.

Jueves 9 de octubre: apellido paterno de la D a la L.

Viernes 10 de octubre: apellido paterno de la M a la Q.

Lunes 13 de octubre: apellido paterno de la R a la Z.

¿Cuál es el cronograma de pago a domicilio de los pensionistas de ONP 19990?

Es importante precisar que el abono a domicilio será desde el miércoles 15 al viernes 24 de octubre.



