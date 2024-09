Palta, uvas y arándanos lideran crecimiento del 17 % en agroexportaciones entre enero y julio de 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Frutas peruanas dan la hora al rededor del mundo. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), anunció que las agroexportaciones mantienen su ritmo de crecimiento y registraron ventas por $ 5,624 millones, durante los primeros siete meses del año (enero-julio).

Esto representó un aumento de 17.6 % en comparación a las colocaciones registradas en el mismo periodo del año anterior.

Al respecto, el titular del sector, Ángel Manero, manifestó que "continúan impulsando la producción agrícola y el acceso de productos a nuevos mercados internacionales. Asimismo, con el destrabe de proyectos de irrigación, la innovación agrícola y otras acciones orientadas a ampliar la frontera agrícola y consolidar al Perú como uno de los principales proveedores de alimentos en el mundo".

De acuerdo al registro oficial, las exportaciones agrarias tradicionales sumaron los $ 302 millones, cifra que significó un aumento de 46.2 % respecto a lo registrado en 2023, debido a las mayores exportaciones registradas de café sin tostar sin descafeinar ($ 258 millones) y pelo fino de alpaca o llama ($ 5.3 millones), cuyas ventas ascendieron en 62.8 % y 90.7 % respectivamente. Estos productos explican el 86.9 % de las agroexportaciones tradicionales.

Mientras, las exportaciones agrarias no tradicionales alcanzaron $ 5,180 millones, monto mayor en 15 % a lo observado en el mismo periodo del año pasado. Los principales productos del ranking agroexportador en los siete meses iniciales del año analizado fueron: paltas $ 1,006 millones (19.4 % de participación), uvas frescas $ 490 millones (9.5 %), arándanos frescos $ 398 millones (7.7 %) y cacao en grano crudo $ 371 millones (7.2 %).

¿Cuáles son los principales destinos de nuestras agroexportaciones?

Del mismo modo, los 10 principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron: Estados Unidos, Holanda, España, Chile, Ecuador, Inglaterra, México, China, Bélgica, Alemania. Este grupo de naciones concentraron el 75.3 % del total del valor exportado en el periodo de estudio.

Asimismo, al mes de julio la balanza comercial agraria registró un superávit de $ 2,038 millones, cifra superior en 97.2 % en comparación con el monto registrado el mismo periodo del año pasado, y cuyo incremento obedeció al incremento en dólares de las exportaciones agrarias ($ 843 millones de aumento respecto al 2023)

¿A qué valor se colocaron en el mercado las agroexportaciones?

También se resaltaron las colocaciones de mangos frescos $ 189 millones (3.6 %), espárragos frescos $ 167 millones (3.2 %), los demás cítricos (mandarinas) US$ 136 millones (2.6 %), alimentos de animales $ 135 millones (2.6 %), aceites esenciales de limón $ 84 millones (1.6 %), las demás frutas frescas $ 84 millones (1.6 %). Estos 10 productos en conjunto concentrarían el 59 % de la oferta exportable no tradicional.

En los primeros siete meses del año, los productos que tuvieron una mayor contribución fueron: cacao en grano tostado (+1042.8 %), manteca de cacao acidez 1% (+591.3 %), cacao en grano crudo (+286.2 %), los demás cítricos (+88.8 %), arándanos frescos (+74.7 %), aceites esenciales de limón (+65.6 %), quinua (+42.1 %), paltas (+31.8 %), entre los principales.

El MIDAGRI resaltó que, dentro de la canasta de productos no tradicionales, las exportaciones de frutas y hortalizas a julio de este año, alcanzaron ventas superiores a los US$ 2,961 millones (57.2 % de las agroexportaciones no tradicionales), cifra que significó un aumento de 10.6 % respecto al 2023.