Pedro Castillo, presidente de Perú, precisó que su gobierno no pretende ahuyentar las inversiones privadas. | Fuente: Internet

"No somos comunistas, nosotros no hemos venido a expropiar a nadie, nosotros no hemos venido a ahuyentar las inversiones, por el contrario llamamos a los grandes inversionistas, los empresarios para que vayan al Perú, para que lleguen al Perú”. estas fueron las palabras que dio el presidente, Pedro Castillo ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) desde Washington.

En su discurso ante dicha instancia, el jefe de Estado reiteró su llamado a que los grandes inversionistas y empresarios extranjeros lleguen al Perú.

"Un Gobierno sin inversión privada no es nada, aprovechamos el espacio para hacer la convocatoria a la empresa privada", dijo Castillo en otro momento.

Este lunes, Castillo participa en la sesión del Consejo Permanente de la (OEA) en Washington, Estados Unidos. El mandatario estará acompañado por el canciller Óscar Maúrtua.

“El Perú es eminentemente minero, tiene bastante riqueza, pero debe sentirla el hombre más común. Antes de la pandemia, de cada 10 niños, cada 4 niños en el umbral de la pobreza, de la anemia. Hoy después de la pandemia 6 están en esa cruda realidad”, expresó.

Altos sueldos de funcionarios

Castillo Terrones también se refirió a los sueldos de los altos empresarios y manifestó que si bien no los juzga y tampoco cuestiona que algunos hayan llegado a tener “gran bonanza” con “el sudor de su frente”, primero se debe pensar en el país.

“Tenemos en el Perú niños con plomo en la sangre, muchísimos compatriotas en la selva tuberculosos, pueblos totalmente desintegrados y al otro lado tenemos funcionarios con inmensos sueldos, con inmensas riquezas. No juzgamos porque estamos seguros que los que han llegado a tener gran bonanza lo han hecho con el sudor de su frente, pero primero asumiendo responsabilidades pensemos en el pueblo”, subrayó.