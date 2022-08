Telefónica del Perú informó que mantiene una disputa con el Estado Peruano sobre cuestiones tributarias, "que se viene tramitando ante distintos órganos administrativos y jurisdiccionales". | Fuente: Telefónica

Ayer, el presidente Pedro Castillo, mientras inauguraba un hospital en Trujillo, sorpresivamente dijo que Telefónica del Perú estaba dispuesta a pagar la deuda que mantiene con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), desde hace 15 años.

De hecho, el Jefe de Estado indicó que había tenido una comunicación directa con la empresa. Afirmó además que el monto iba a usarse en Salud y Educación. Eso sucedió en la mañana.

El presidente Pedro Castillo informó hoy que la empresa Telefónica ha expresado su disposición a pagar la deuda que mantiene con el Estado. 👉https://t.co/IiQ9vynMKM pic.twitter.com/Ocab7iJryh — Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 23, 2022

Por la tarde, Telefónica emitió un comunicado en el que decía, entre otras cosas, que la empresa tiene la mejor predisposición para resolver este asunto, y respetará lo que dispongan las instituciones competentes.







Comunicado de Telefónica Telefónica del Perú manifiesta que:

Desde hace más de 15 años, Telefónica del Perú mantiene una disputa con el Estado Peruano sobre cuestiones tributarias, que se viene tramitando ante distintos órganos administrativos y jurisdiccionales.

Telefónica del Perú tiene la mejor predisposición para resolver este asunto, y respetará lo que dispongan las instituciones competentes. En esa línea, la empresa reitera que cumplirá con las resoluciones que se emitan en relación con las disputas, y además continuará con su plan de despliegue de fibra y seguirá prestando los servicios de telecomunicaciones que tiene concedidos en beneficio del desarrollo del Perú.



RPP Noticias se comunicó con Telefónica y nos han dicho que han tomado de manera positiva lo expresado por el presidente Pedro Castillo.

“La empresa ha manifestado públicamente a lo largo de este período, a los distintos Gobiernos y autoridades competentes, su disposición para encontrar una solución integral a las diferencias que mantiene, dentro del marco legal e institucional peruano”, señalaron.

Comunicado de Telefónica | Fuente: Telefónica

