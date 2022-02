La semana pasada Pedro Francke se despidió del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tras el cambio de gabiente realizado por el presidente Pedro Castillo. | Fuente: Andina

A más de una semana de su salida del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pedro Francke, se pronunció sobre la gestión que se estuvo desarrollando en el Gobierno de Pedro Castillo.

En entrevista con BBC Mundo, el ex ministro de Economía sostuvo que en el gobierno hay una falta de rumbo estratégico y de visión sobre las principales reformas.

"Hay una falta de claridad, nitidez, rumbo estratégico, de saber cuáles son los grandes temas y también qué se puede lograr. La situación política y social es compleja, y uno tiene que escoger las batallas", dijo a BBC.

Francke, quien se despidió del MEF, tras los cambios de gabiente realizados por el presidente Pedro Castillo, también comentó sobre la relación del presidente con los temas económicos.

"(...) en el tema económico tiene una cierta dificultad en conocer los temas más a fondo, en poder tener una discusión más profunda sobre los temas económicos. Tiene un cierto déficit, por decirlo económicamente", señaló.

El ex ministro añadió que en su gestión tuvo dificultades para discutir "grandes decisiones económicas" con el presidente debido complicaciones para coordinar una reunión con el jefe de Estado.

"A veces esperaba hasta las seis y solo tenía diez minutos para hablar con él. Me dijo "regrese el viernes. Sí, lo anoto, lo anoto". Y yo le preguntaba: "¿Presidente, está seguro? "Sí, queda tal hora de tal hora reservada", y ese día en la mañana me entero de que está de viaje y que la cita pactada no iba a ser. Así que sí, extraño haber tenido más momentos para discutir las grandes decisiones económicas con el presidente", indicó.

Francke también reconoció que no se realizó un gran cambio estructural en materia económica tal y como hubiera querido, pero considera que sí se cumplieron los objetivos económicos.

"Hay una cierta frustración. Mi equipo y yo estamos preparados para volver a intentarlo. El tema de la reforma tributaria no está cerrado. Por otro lado, en el Perú y el mundo hemos pasado por esta crisis tan particular de la pandemia, que hizo que el esfuerzo primordial fuera salir del hoyo, no hacer las reformas. En ese sentido, creo haber cumplido un rol importante por el que me siento contento", comentó.

El ex titular del MEF agregó que en parte estos grandes cambios económicos, como la reforma tributaria, no se dieron porque el Congreso no lo facilitó.

"Por supuesto, pero en seis meses no da tiempo a hacer reformas, y una de las graves dificultades del presidente es que en Perú el Poder Ejecutivo lo forman el gobierno y el Congreso, en un equilibrio de poderes complejo", añadió.

Agregó que a pesar de esto, en los seis meses de gestión la economía peruana creció 13% y fue bien "más allá de lo que todo el mundo esperaba".