Uno de cada 10 colegios piensa aumentar la mensualidad en más de 20%. | Fuente: Andina

Las matrículas para el Año Escolar 2023 ya comenzaron y el próximo mes más de 8 millones de estudiantes volverán a las aulas.

Pero, ¿qué se espera de las pensiones escolares de este 2023? Un estudio del Grupo Educación al Futuro (GEF) señala que nueve de cada 10 colegios privados subirán nuevamente las mensualidades. El director del grupo, Justo Zaragoza, explicó las razones de esta alza.

"Hay un incremento en el servicio educativo esto obedece a la inflación del año pasado y con eso los colegios tienen que hacer inversiones en equipamiento, renovaciones de mobiliario, mantenimiento de locales, capacitación. También todos los años hay incremento de sueldos de los profesores", comentó.

En algunos casos el alza sería mayor. El estudio evidencia que cerca de uno de cada 10 colegios piensa aumentar la mensualidad en más de 20%.

Zaragoza agrega que, en medio de los impactos económicos que generaron las paralizaciones por las protestas, se está viendo que en algunos colegios se han reducido la cantidad de alumnos matriculados pues los padres de familia han visto reducidos sus ingresos.

Agregó que, teniendo en cuenta los efectos económicos que puedan haber enfrentado las familias, se está reduciendo la cantidad de útiles escolares que se piden.

¿Qué debo saber si suben las pensiones?

Los colegios que hayan decidido aumentar los costos de su matrícula o mensualidad deben haber informado con anticipación a los padres de familia, antes del cierre del año escolar anterior, recordó el representante de la Asociación de Colegios Privados de Lima, Edgardo Palomino.

"De acuerdo a la normatividad vigente nosotros hemos avisado 60 días antes de que acabe el año escolar los incrementos de los precios en general, ya sea que se mantengan o bajen, antes de que acabe el Año Escolar. En este momento los colegios están recuperando los incrementos que debieron hacer", aseguró.

De acuerdo con el Indecopi, si la institución educativa no te informó de un próximo incremento, entonces ya no se puede subir ni un sol, ¿qué otro derecho debe tener en cuenta el padre de familia?

La representante de Indecopi, Rosa Morán, recuerda que los colegios privados sólo tienen permitido hacer tres tipos de cobros y está prohibido exigir otros pagos como rifas, bingos o colectas.

"Solo son tres los cobros permitidos: la cuota de ingreso, que se realiza por única vez cuando el alumno es nuevo en la institución; también tenemos la matrícula, que no debe exceder el pago de las mensualidades; y el tercero es el pago de las pensiones, que se realiza de forma mensual, que no se deben exigir tampoco de forma previa, eso quiere decir que las pensiones adelantadas no están permitidas y pueden acudir al Indecopi para reportar", sostuvo.

En el caso de la cuota de ingreso, los padres de familia pueden exigir el reembolso de este monto si deciden retirar del colegio a su menor hijo.

Además, el Indecopi recuerda que la institución no puede fijar dónde comprar los uniformes, útiles ni determinar la marca de los materiales educativos que usarán.