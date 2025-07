Perú debe involucrarse "de todas maneras" en proyecto de tren bioceánico de Brasil y China, dice economista Carlos Aquino

Tras conocerse que los gobiernos de Brasil y China firmaron un acuerdo de cooperación para el desarrollo de un Tren Bioceánico que conectaría el estado brasileño de Bahía con el puerto peruano de Chancay, el premier Eduardo Arana manifestó que el Gobierno peruano no ha participado en la propuesta ni tiene intención de invertir en ese proyecto.

Al respecto, el economista y docente Carlos Aquino aseguró que el Perú va a beneficiarse de este proyecto, por lo que debe estar involucrado "de todas maneras" en la iniciativa y el trazado de la ruta, el cual también debe velar por sus intereses.

Agregó que el presupuesto para la misma puede lograrse desde el ámbito privado o desde inversiones de China y Brasil, países involucrados en el proyecto.

"Aunque Brasil y China financien todo, el que debe trazar el camino es el Perú, beneficiando a las poblaciones más numerosas aquí en el trayecto y donde hay más recursos que explotar. Es obvio que el Perú debe hacerlo", manifestó en diálogo con RPP.

Pese a que el convenio suscrito entre los gobiernos de Brasil y China para realizar de los estudios que determinarán la viabilidad de esta línea férrea no incluyeron formalmente al Perú, Aquino dijo que "en algún momento" se realizará esta consulta.

"Es obvio que van a tener que en algún momento consultarle al Perú, porque no pueden hacer un tren por encima [...] Nos iban a consultar. Ahora, que no lo hayan hecho ahorita, no sé, pero obviamente van a tener que consultarlo ahora, mañana, el próximo año, por supuesto", refirió.

Cooperación entre Brasil y China

Aquino remarcó que el interés de ambos países en este proyecto es por su fuerte enlace comercial, pues el gigante asiático es el destino de gran parte de las exportaciones brasileñas. "El año pasado vendió 94 mil millones de dólares en bienes a China, casi cuatro veces lo que el Perú vendió a China", precisó.

"De tener una vía directa a Chancay, Brasil obviamente se ahorraría mucho tiempo. No solo eso, la mitad de lo que China compra de Latinoamérica es de Brasil. Entonces, para China también es obvio que teniendo un tren que comunique directamente del Pacífico hacia Brasil se ahorraría mucho tiempo", apuntó.