Cine peruano en 2023: entre éxitos, controversias y reconocimientos internacionales

A pesar de los desafíos y las controversias, el cine peruano continúa escribiendo su historia, conquistando la taquilla, explorando nuevas narrativas y desafiando los estereotipos.

El cine nacional ha vivido un significativo renacimiento este año, recuperando su presencia tanto a nivel local como internacional. Sin embargo, el 2023 no ha estado exento de polémica. Desde los acalorados debates en torno a los estímulos para producciones nacionales hasta el creciente protagonismo de las voces femeninas, se ha puesto sobre la mesa, una vez más, el futuro del cine peruano.

El logro de éxitos en taquilla de películas como Soltera, casada, viuda, divorciada e Isla bonita, de Ani Alva Helfer, y el triunfo en Mar de Plata de Kinra, dirigida por Marco Panatonic, ha destacado la diversidad y vitalidad de nuestro panorama cinematográfico, insinuando un futuro alentador.

No obstante, en medio del éxito, emerge la controversia. Las propuestas de modificación a los estímulos económicos presentadas por la congresista Adriana Tudela han generado opiniones encontradas, planteando interrogantes cruciales sobre la dirección que podría tomar la industria en los próximos años.

Aunque el destino de los estímulos económicos otorgados por el Estado aún no ha sido determinado, es innegable que las películas y cineastas peruanos continúan cosechando reconocimientos y aplausos. A continuación, se presentan algunos aspectos clave que deben considerarse para comprender el panorama del cine peruano en 2023.

Kinra, ganadora en Mar de Plata

La película peruana Kinra se alzó con el galardón a Mejor Largometraje de la Competencia Internacional durante la 38 edición del Festival de Mar del Plata. Bajo la dirección de Marco Panatonic y hablada en quechua, la cinta destacó por su impactante narrativa y su enfoque en la migración, ofreciendo un testimonio visual conmovedor sobre la lucha por la identidad. Este hito coloca a Kinra como la producción peruana más destacada a nivel internacional desde La teta asustada de Claudia Llosa, que recibió el Oso de Oro en Berlín en 2009.

Con la determinación de desafiar estereotipos y prejuicios, el filme busca mostrar sin censuras al Perú más olvidado, aspirando a participar en diversos festivales para difundir una visión auténtica del país. En una entrevista con RPP, Panatonic expresó su gratitud por la experiencia y señaló los desafíos que enfrenta la industria cinematográfica, destacando la importancia de seguir luchando contra los obstáculos y el "fascismo" que amenaza el cine en el país.

El éxito de las mujeres en el cine

Ani Alva Helfer ha logrado consolidarse como la directora más taquillera de Perú por tercer año consecutivo, gracias al éxito de su última obra, Soltera, casada, viuda, divorciada. Esta película no solo superó el millón de espectadores, sino que también estableció un récord al ser la película dirigida por una mujer con la mayor permanencia en cartelera, manteniéndose en los cines durante 27 semanas.

Además, la cinta continuó su éxito en la plataforma Netflix, donde se posicionó como la más vista en su estreno. "Alcanzar el millón de espectadores en nuestro país con una película dirigida y protagonizada por mujeres es un hecho histórico y abre un camino importante para muchas mujeres de la industria del cine", aseguró Gianella Neyra, actriz y productora de la película.

Otro momento destacado en la escena cinematográfica fue el lanzamiento de Susy, una vedette en el Congreso, película inspirada en la vida de Susy Díaz, un ícono de la cultura popular peruana. A pesar de enfrentarse a competidores de peso, como Five Nights at Freddy’s, la película logró cautivar a más de 400 mil espectadores, consolidándose como la cuarta producción peruana más taquillera de 2023.

El proyecto de ley Tudela

En septiembre, la congresista Adriana Tudela desencadenó un intenso debate en el ámbito cinematográfico peruano al presentar un proyecto de ley. Esta propuesta busca modificar la forma en que se otorgan subvenciones a las producciones nacionales, generando un rechazo notable por parte del gremio artístico y de cineastas.

El Ministerio de Cultura se pronunció en contra del proyecto, argumentando que los estímulos económicos no tienen la finalidad de financiar el costo total de los proyectos cinematográficos. Asimismo, el colectivo En Defensa del Cine Peruano, encabezado por la cineasta Rossana Díaz Costa, expresó su oposición en RPP, calificando la medida como "peligrosa para el cine peruano".

La controversia se intensificó con las declaraciones del congresista Alejandro Cavero, quien cuestionó la asignación de fondos a cineastas mediante concursos, mostrando escepticismo sobre la efectividad de los estímulos económicos. "Hoy día se tiran 26 millones de soles en los estímulos económicos y yo no veo una sola película que haya ganado absolutamente nada", manifestó.

El Caso Monroy, el mejor estreno peruano

Luego de 15 años, Josué Méndez volvió a la dirección de cine con el estreno de El Caso Monroy. La tragicomedia, protagonizada por el mexicano Damián Alcázar, nos sumerge en las profundidades de la corrupción, la burocracia y otros males que aquejan a nuestro sistema judicial, presentándonos una sociedad atrapada en un ciclo vicioso aparentemente inquebrantable.

Rodrigo Bedoya, productor y programador del Festival Semana del Cine de la Universidad Lima, compartió con RPP que, a pesar de la falta de desarrollo uniforme en las historias de la película, esta destaca al exhibir el talento de Méndez. "Es una película que tiene méritos, nos introduce en el mundo de la corrupción cotidiana. Josué maneja esto de manera interesante; es un buen director".

"Es la mejor película peruana estrenada en la cartelera comercial en 2023", añadió Juan Carlos Ugarelli, crítico en Las Horas Rojas. "Apostando por un balance entre el drama social y la comedia del absurdo, ofrece un retrato sarcástico de las taras del sistema de justicia en el Perú: la burocracia, la corrupción y el abuso de poder. Además, cuenta con el mejor elenco que nos ha ofrecido el cine peruano este año".

Francisco Lombardi, miembro de la Academia

El destacado cineasta peruano Francisco Lombardi tuvo un año para el recuerdo. Además de estrenar en agosto su película La decisión de Amelia, celebró significativos aniversarios en su filmografía, como los 40 años de Maruja en el infierno, y fue honrado con una invitación a formar parte del exclusivo grupo de miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

Sin embargo, durante una entrevista en el programa Las cosas como son, de RPP, Lombardi reveló los desafíos actuales que enfrenta en la obtención de financiamiento para sus películas, señalando un cambio en el apoyo de la televisión española y la creciente preferencia de Europa por sus propias producciones en comparación con América Latina.

La carrera hacia el Óscar

En agosto, la DAFO anunció las películas que aspiraban a representar al país en los premios Oscar y Goya. Las contendientes para los Oscar incluían Soltera codiciada 2, Reinas sin corona y La erección de Toribio Bardelli, mientras que, además de estas, La pampa, Willaq Pirqa y Tiempos futuros aspiraban a la nominación para los Goya.

La polémica se desató cuando se decidió enviar La erección de Toribio Bardelli, dirigida por Adrián Saba, a los Oscar, y Willaq Pirqa, dirigida por César Galindo, a los Goya. Esta elección generó un encendido debate en redes sociales, ya que el público no estaba de acuerdo con las películas seleccionadas para representar al cine peruano en ambas premiaciones.

A pesar de que ninguna de las dos logró avanzar en la carrera, Perú aún mantiene viva su participación en los Oscar 2024 en la categoría de Mejor Cortometraje Documental con Wings of Dust, dirigido por Giorgio Ghiotto. La trama sigue la historia del periodista Vidal Mermal, quien lidera una lucha contra una nueva amenaza de las empresas mineras multinacionales.

¿Qué han visto los peruanos en 2023?

En el 2023, el cine peruano vivió un notable auge, destacándose cinco películas que conquistaron la taquilla. Soltera, casada, viuda, divorciada, dirigida por Ani Alva Helfer, encabezó la lista con un impresionante total de 1,034,492 espectadores, seguida de cerca por Asu mare: Los amigos, de Carlos Alcántara, que cautivó a 717,321 personas. Asimismo, Isla bonita, también de Alva Helfer, Susy, una Vedette en el Congreso, dirigida por Liliana Alvarez, y Soltera codiciada 2, de Joanna Lombardi, completaron el top 5.

Este año también se caracterizó por un impresionante aumento en la producción cinematográfica nacional, con el estreno de un total de 80 largometrajes, según reporta Cinencuentro. Esta cifra representa un nuevo récord, superando los 74 estrenos del año anterior y confirmándonos que, pese a cualquier polémica, el cine peruano tiene aún mucho por contar.

Las 10 películas peruanas más vistas en 2023

Soltera, casada, viuda, divorciada (1,034,492)

Asu mare: Los amigos (717,321)

Isla bonita (485,419)

Susy Díaz: La película (414,653)

Soltera codiciada 2 (247,884)

Una aventura gigante (106,403)

Milagros, una osa extraordinaria (93,433)

Pirú (92,352)

Soy inocente (72,041)

Prohibido salir (69,297)

Fuente: @soyalpacine

Las 10 películas más vistas en Perú en 2023

Transformers: El despertar de las bestias (3,760,064)

Super Mario Bros, la película (3,282,771)

Barbie (2,009,723)

Guardianes de la Galaxia Vol 3 (1,818,360)

Rápidos y furiosos X (1,759,082)

La monja II (1,109,769)

Five Nights at Freddy's (1,103,598)

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (1,039,875)

Soltera, casada, viuda y divorciada (1,034,492)

Elemental (1,033,494)

Fuente: @soyalpacine