Peruanos gastarán S/ 970 millones en skincare

Gracias al boom 'K-beauty' ha hecho que los usuarios busquen productos coreanos para cuidar su piel.

Cada vez son más peruanos los preocupados por mejorar la calidad de su piel, afectada por el sol, los radicales libres y el clima. Este interés ha generado una recuperación importante en la industria cosmética, la cual tuvo una dura caída en pandemia.

El Gremio Peruano de Cosmética, Higiene Personal y Aseo Doméstico (Copecoh) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) estima un gasto de S/ 970 millones este año, en la compra de productos como limpiadores faciales, humectantes, cremas tónicas y nutritivas para el rostro.

“La categoría con más potencial de crecimiento es 'tratamiento facial' que posee un mercado virgen, con 73% de la población por explorar. Asimismo, esta línea está compuesta por dos grupos: cosmética tradicional y dermocosméticos”, señaló Angel Acevedo, presidente de Copecoh.

Productos coreanos son los más buscados

Actualmente, los productos coreanos han ganado muchos adeptos gracias al boom 'K-beauty' y confianza en el cuidado facial, por ello las marcas procedentes de este país son las favoritas de los usuarios.

“Actualmente 7 de cada 10 consumidores en el Perú no han probado productos de tratamiento facial, debido a que las marcas actuales no los han abordado y no han llegado al conocimiento en detalle de esta potencial industria. En términos de porcentaje participación en la categoría de tratamiento facial, dermocosméticos ha crecido significativamente la cual paso de ser 8 % en el 2013 a 38% en el 2023”, comentó el representante de la CCL.