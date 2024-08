Presidenta de Perumin: "Me gustaría que para el 2025 tengamos una ley MAPE consolidada"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presidenta de Perumin 37, Jimena Sologuren, manifestó este martes que la formalización de la minería es de vital relevancia para el sector empresarial. En ese sentido, expresó que para el próximo año espera que se concrete una mejor ley para ello en lugar del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Esto porque, en su opinión, este sistema no ha funcionado.

"Me gustaría que para setiembre del 2025 ya tengamos una ley MAPE (Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal) consolidada y funcionando. Hoy en día el Ejecutivo ha presentado una propuesta de norma que está en discusión y es importante tener esa alternativa de formalización para la minería porque no podemos seguir trabajando bajo el paraguas de Reinfo porque no ha dado resultados", manifestó en el programa 'Economía Para Todos'.

La presidenta Dina Boluarte había anunciado en su Mensaje a la Nación por 28 de julio que el Ejecutivo había finalizado la elaboración del proyecto de Ley de la pequeña minería y minería artesanal, con la finalidad de completar el proceso de formalización de los mineros en nuestro país.

Esta iniciativa, conocida también como la Ley MAPE, sería considerada para que a fines del presente año reemplace al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Perumin vuelve a Arequipa

Jimena Sologuren recalcó, además, que el evento Perumin 37 se llevará a cabo del 22 al 26 de septiembre de 2025 en Arequipa con Alemania como país aliado. En ese sentido, afirmó que la ciudad es una excelente sede para este evento y anhela seguir llevando ahí más ediciones.

"Me gusta muchísimo hacer Perumin ahí, creo que el recibimiento que tenemos en Arequipa es buenísimo. Y además creo que debemos apostar a largo plazo porque venimos trabajando en cerro Juli tres o cuatro ediciones y me gustaría tener un trabajo de 30 años para consolidarlo como un centro de convenciones de clase mundial", manifestó.

Sologuren estimó que la convención podría generar un impacto económico mayor a los S/ 100 millones que dejó la edición del año pasado en Arequipa.