Balance de Perumin 36: ¿qué esperan del Estado los empresarios mineros para impulsar ese sector?

El presidente de Perumin 36 resaltó que, en los próximos tres años, no hay un proyecto de inversión de dimensiones como el de Quellaveco | Fuente: Andina

Perumin 36 finalizó sus actividades ayer, viernes, en Arequipa; tras cinco días de actividades ininterrumpidas, en la que es considerada la convención minera más importante de América Latina y el segundo evento más importante de su tipo a nivel global.

Tras el cierre de la agenda, Miguel Cardozo, presidente de dicha edición, hizo un balance de la convención, que incluyó la participación del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; del ministro de Energía y Minas, Óscar Vera; y otros integrantes del Gabinete.

Proyectos mineros "no avanzan al ritmo que deberían"

Miguel Cardozo resaltó que en esta edición de Perumin hubo "mucho diálogo" entre empresarios del sector, representantes del Ejecutivo y gobernadores regionales, entre otros interlocutores.

"Hemos tenido a varios ministros en nuestro evento (…) y muchos funcionarios del Estado: congresistas, gobernadores regionales; además de funcionarios de empresas nacionales y los máximos funcionarios de las empresas internacionales que trabajan en nuestro país (...) Hemos estado con más de 65 mil personas que nos han visitado, nuestra feria ha sido un éxito", indicó en Ampliación de Noticias.

No obstante, respecto al futuro próximo de la inversión minera, Cardozo consideró que "en los próximos tres años, no tenemos una inversión posible de un proyecto de las dimensiones de Quellaveco".

"Tenemos una cartera de 46 proyectos que no han estado avanzando al ritmo que deberían. Si nosotros tuviéramos una cartera muchísimo más dinámica, que tiene las posibilidades de avanzar sus planes y programar su inicio de operaciones en los años próximos, nosotros podríamos tener varios proyectos", señaló.

"Hay algunos proyectos que todavía faltan explorar, hay otros que están en estudios técnicos o tratando de avanzar con sus Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y todo eso, obviamente, nos retrasa. No estamos avanzando al ritmo que quisiéramos: el caso de Tía María, el caso de Conga, el caso de Río Blanco, todos esos son ejemplos de lo que tenemos en la cartera", agregó.

Respecto a las propuestas del Ejecutivo, el presidente de Perumin 36 resaltó la de Ventanilla Única que se empezará a implementar en el sector.

"En Perumin, los ministros han hecho un planteamiento que ahora vamos a empezar a trabajar. Ellos hablaron de la Ventanilla Única porque el problema no está en los estándares ambientales, las condiciones sociales que enfrentar, (sino) en que se avanza demasiado lento en las autorizaciones, en obtener los permisos y las aprobaciones de los EIA, etc.", sostuvo.

"Nosotros hemos estado pidiendo que se implemente la Ventanilla Única, aunque existe y es Senace que recibe toda la documentación y solicitudes. Sin embargo, el procedimiento interno que tiene el Gobierno es que cada entidad -como la ANA, Sernanp y todas las demás- hace la evaluación del proyecto por su cuenta y luego reporta a Senace. Eso toma un tiempo incalculable", aseveró.

Asimismo, Cardozo resaltó que "el 60% de nuestras exportaciones vienen del sector minero" y que estas "son el principal ingreso de divisas en el país, sostienen la caja fiscal y nuestra estabilidad macroeconómica".

"Nosotros deberíamos tener como bandera lograr avanzar a la mayor velocidad posible nuestra cartera de proyectos mineros y reactivar la exploración que ha estado afectada por los permisos ambientales desde el 2017, 2018", añadió.

Declaraciones de ministros sobre Tía María "no han cambiado en nada la situación"

Como se sabe, un hecho que desató polémica en esta edición de Perumin fueron las declaraciones encontradas entre el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, y el premier Alberto Otárola sobre el proyecto Tía María. En el primer caso, estas fueron favorables a la ejecución del proyecto, y en el segundo, se indicó que no estaba en la agenda del Gobierno.

Sobre ello, Miguel Cardozo consideró que ambas manifestaciones "no han cambiado en nada la situación".

"El hecho es que hace varias semanas, el ministro (Vera) anunció que Southern les había comunicado que estaban en conversaciones con la población del Valle de Tambo y que estaban teniendo muy buenos progresos y que existía la posibilidad de llegar a acuerdos. Él lo hizo conocer a través de la prensa. Desde ahí, todo continuó normalmente”, señaló.

“Las declaraciones de que el proyecto no está en agenda no cambia la situación, porque no ha estado en agenda tampoco antes de Perumin ni antes de que la empresa informara al ministro. El Gobierno no está interviniendo en estas conversaciones, lo cual es una lástima porque deberíamos estar trabajando juntos en desarrollar los proyectos y lograr el avance del país”, añadió.

Finalmente, Cardozo indicó que “Southern sigue conversando y esperamos que la población logre llegar a acuerdos con ellos”.