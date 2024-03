Proyectos de exploración minera en Perú cayeron de 150 a 70 en los últimos 12 años

El director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y expresidente de PERUMIN 36, Miguel Cardozo, afirmó que en los últimos 12 años, nuestra cartera de exploración cayó de tener 150 a 70 proyectos.

“Hoy tenemos 70 proyectos, pero si nos comparamos con el 2012, que fue el mejor año que hemos tenido durante este siglo e históricamente también, no solo como país sino también como globo, hubo inversiones en exploraciones por $ 20,500 millones en el mundo. A nosotros nos tocó un poco más de mil millones de dólares de inversión, pero ahora nosotros estamos en la mitad de inversión, el último año hemos estado en $ 540 millones”, explicó el ingeniero Cardozo en el programa “Diálogos Mineros” del IIMP.

Bajo esa premisa, Cardozo destacó que en el 2012, el Perú contaba con una cartera de exploración de 151 proyectos, hoy tenemos un 50 % menos. El director del IIMP señaló que existen dos razones fundamentales por las que de dio esta baja: el exceso de tramitología y la consulta previa para los proyectos de exploración que se solicita desde la ley promulgada en el 2017.

“¿Hubo algún problema ambiental en el pasado? Ninguno, y ¿por qué estamos haciendo esto? Si esta situación no cambia, no vamos avanzar. Los inversionistas no van a esperarnos, se van a otro sitio. Cada vez hay más lugares donde se puede explorar, los precios de los metales altos hacen que cada vez más gente quiera invertir en minería, y la gente quiere invertir en exploración, pero nosotros no vamos bien”, expresó Cardozo.

Inversiones podrían irse a otros países de la región



El expresidente de PERUMIN 36 consideró que si las inversiones no llegan a nuestro país, podrían fugar a Chile, Argentina o Ecuador.

“Argentina está creciendo y Chile también ha crecido bastante, del 2022 al 2023 creció como$ 100 millones en inversión y Argentina creció en $ 40 millones. Nosotros hemos caído $ 40 millones. Nosotros caímos 7 %. Latinoamérica ha crecido en el mundo, pero Perú ha caído. Es decir, Latinoamérica creció por Chile, Argentina y Ecuador y México”, precisó.

Finalmente, señaló que si consideramos desde el año 2017 al 2023, el mundo creció 65 % en inversión para proyectos de exploración; no obstante, nosotros hemos caído 3 %. “Nos han sacado una diferencia del 68 %, eso es más grave aún, ellos suben y nosotros no”, aseveró.