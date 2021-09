Se contará con la participación del Ministro de Energía y Minas, Iván Merino y también se espera contar con la presencia del Ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke

Rumbo a PERUMIN - Edición del Bicentenario “Propuestas competitivas y sostenibles para el desarrollo del Perú” se realizará del 20 al 24 de setiembre de manera virtual, impulsado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y el Comité Ejecutivo de PERUMIN 35

Se trata del primer certamen virtual de alcance internacional sobre la minería peruana, a través del cual la industria extractiva expondrá propuestas para fomentar su desarrollo y potenciar su impacto en el bienestar de la población.

¿Quiénes asistirán?

El Ministro de Energía y Minas, Iván Merino, confirmó su participación en el evento, de igual manera lo hizo el Ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke. El evento contará con la presencia de Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR). Asimismo, se hizo la invitación al presidente de la República, Pedro Castillo para su participación en la clausura del certamen.

Las conferencias serán de libre acceso al público a través de www.perumin.com y mediante las redes sociales de PERUMIN y del IIMP. Su desarrollo comprende ponencias y paneles de discusión en torno a los temas que marcan la agenda nacional, tales como política minera de largo plazo, tributación, desarrollo de nuevos proyectos mineros y su impacto para las regiones, sostenibilidad y cadena de valor en minería, entre otros.

Invitados internacionales y feria virtual

El evento contará con la participación de destacados profesionales y especialistas del ámbito académico, así como de representantes de organizaciones internacionales como el Mining Council of Australia, Mining Association of Canada, International Council on Mining and Metals (ICMM), Banco Mundial, CEPLAN, Cooperación Financiera Internacional (IFC) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

De igual manera, participarán líderes y representantes de las principales empresas mineras del Perú y el mundo como AngloAmerican, BHP, Freeport, MMG, Southern Copper y Newmont. Los mismos compartirán experiencias exitosas en el mundo sobre sostenibilidad y competitividad en minería.