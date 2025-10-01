Petroperú inicia procesos internacionales para una transformación integral y auditoría forense de la Nueva Refinería Talara

Petroperú anunció el inicio de dos procesos de contratación internacional. La empresa estatal busca una firma especializada para liderar su transformación integral y otra para llevar a cabo una auditoría forense exhaustiva de la Nueva Refinería Talara.

El primer proceso es un concurso público internacional para contratar el servicio de una firma que diseñará y gestionará la implementación del Proceso de Transformación Integral de Petroperú S.A..

La empresa seleccionada actuará como Chief Transformation Officer (CTO), cuya función principal será acompañar al Directorio en la aplicación de medidas estratégicas, operativas y financieras que aseguren la sostenibilidad de la compañía. Las propuestas para este concurso podrán presentarse hasta el 24 de octubre de 2025.

Paralelamente, y en conformidad con el Acuerdo de Directorio N°112-2024, se ha convocado a una licitación internacional para el servicio de Análisis Forense Interno de la Nueva Refinería Talara. El propósito de esta auditoría es revisar en detalle todas las etapas del megaproyecto, desde su concepción hasta su operatividad actual.

El objetivo es identificar hallazgos técnicos y financieros relevantes que puedan haber surgido durante el desarrollo del proyecto. La fecha límite para la presentación de propuestas para este servicio es el 20 de octubre de 2025.