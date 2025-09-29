“Este 2025 vamos a cerrar en rojo”, informó Narváez: ¿Cuál es la proyección para los próximos años?

El presidente del Directorio, Alejandro Narváez, se presentó en Economía Para Todos por RPP y confirmó que la petrolera estatal no alcanzará cifras positivas este año, arrastrada por una pérdida acumulada de $ 2,000 millones. Sin embargo, proyecta un retorno a la rentabilidad para 2026.

Aunque la gestión actual de Petroperú está implementando una serie de medidas de optimización, la empresa cerrará el 2025 con cifras en rojo por un año más. Así lo admitió el presidente de su Directorio, quien subrayó que la situación financiera heredada hace imposible revertir los resultados a corto plazo.

"Nuestra proyección este año vamos a cerrar en rojo seguramente, pero no es la cifra tan abultada como lo hicimos el año pasado", declaró Narváez, señalando que, aunque negativas, las cifras mostrarán una mejora respecto a periodos anteriores.

La magnitud del problema es tal que las pérdidas acumuladas en los últimos años han superado el 50 % del capital social de la empresa. Esta situación obligó legalmente al directorio a convocar a la Junta General de Accionistas para que tomen conocimiento y decidan las acciones a seguir.

"A diciembre de este año la pérdida acumulada estuvo en torno a 2,000 millones de dólares", detalló Narváez, explicando que este desbalance es consecuencia de las "pérdidas recurrentes que se ha ido acumulando de los últimos 3 años".

A pesar del panorama actual, el ejecutivo se mostró optimista sobre el mediano y largo plazo. La proyección de la compañía es que la situación comience a revertirse de manera decisiva en los próximos dos años.

"Para el año 2026-27 tenemos resultados proyectados en azul. (...) 2027 se dispara y realmente en los próximos 5 años la empresa empieza a recuperarse fuertemente. Esa es nuestra proyección", finalizó.