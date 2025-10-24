Petroperú designa a José Manuel Rodríguez Haya como gerente general

Antes de su designación, se desempeñaba como gerente corporativo de Administración y asesor del Directorio.

El Directorio de Petroperú designó como gerente general encargado a José Manuel Rodríguez Haya, a partir del 25 de octubre de 2025, mediante el Acuerdo de Directorio N° 126-2025-PP, aprobado el 24 de octubre del presente.

Rodríguez Haya es abogado, cuenta con una maestría en Psicología del Trabajo y las Organizaciones de la Universidad de San Martín de Porres, el Programa de Especialización en Finanzas Aplicadas para no Financieros de la Universidad del Pacífico, el Programa de Alta Dirección (PAD) de la Universidad de Piura, el Diplomado en Gerencia Estratégica de Relaciones Laborales de la Universidad del Pacífico, el CEO Innovation Management

Program del IESE de la Universidad de Navarra, entre otros estudios de especialización

Con más de 32 años de experiencia en Petroperú y el sector público, desempeñándose en cargos gerenciales y de jefaturas en la Oficina Principal, Refinería Talara y Refinería Conchán. Asimismo, ha ocupado el cargo de gerente general, director y asesor de la Alta Dirección de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Antes de su designación, se desempeñaba como gerente corporativo de Administración y asesor del Directorio.