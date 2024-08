Gobierno dice que Petroperú "fue utilizada por otros Gobiernos como caja chica" y están viendo cómo rescatarla sin endeudarse

Gustavo Adrianzen, titular de la PCM dijo que “no pueden retener a nadie”. Este comentario en referencia a lo dicho por Oliver Stark, pdte del directorio de Petroperú, quien indicó que, si el Gobierno no toma una decisión, los integrantes del directorio darían un paso al costado

“Petroperú fue utilizada por otros Gobiernos como caja chica”, señaló el titular de la PCM, Gustavo Adrianzen desde Iquitos en una entrevista a RPP.

Recordemos que la empresa estatal reconoció esta semana que pasa por una situación complicada y solicita que el Ejecutivo tome una decisión.

“No creo que sea exacto (que no se toman decisiones por injerencias políticas), no son decisiones políticas porque estamos haciendo análisis técnicos. Las decisiones políticas de Petroperú se tomaron antes, no quiero decir cuando, pero es conocido que Petroperú fue utilizada por otros Gobiernos como caja chica, nosotros no lo estamos haciendo”, sostuvo.

En ese sentido, el premier explicó que encontraron “una situación deficitaria concreta, y estamos viendo cómo rescatar Petroperú y cómo hacerlo con recursos estatales sin que comprometa un crecimiento de deuda”.

“Quizá un préstamo que se pueda recuperar ahora que Refinería de Talara está produciendo o abrir nuevos mercados, tener una nueva administración y más eficiente”, planteó.

Ejecutivo a Directorio de Petroperú: “No retenemos a nadie”

En otro momento, al ser consultado sobre las declaraciones en otro medio de Oliver Stark, pdte del Directorio de Petroperú, quien señaló a modo de ultimátum que los miembros del directorio darían un paso al costado, si el Ejecutivo no toma una decisión hasta antes de fin de mes, Adrianzén respondió que “no pueden retener a nadie”.

"Los señores tienen la libertad de hacerlo, yo no creo que eso ocurra y menos cuando estamos sentados analizando soluciones, nosotros no podemos retener a nadie si no quisiera seguir al lado de este esfuerzo. Hacemos un llamado a la unidad”, aclaró.

¿En qué quedó la reunión entre Ejecutivo y Petroperú?

Adrianzén sostuvo que aún no se ha llegado a ninguna conclusión y calificó el encuentro “de carácter preliminar”.

“Hemos tenido la oportunidad de escuchar del directorio de Petroperú cuál es la situación de la empresa y se lo voy a decir cómo es: Es preocupante y requiere una intervención pronta , estamos de qué manera tendría que producirse la intervención. Hay un plan que tiene que ver con reestructuración empresarial, tiene que ver con gobernanza y opciones que tienen relación directa con la administración de la empresa”, dijo la autoridad.