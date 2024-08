Directorio de Petroperú se reunirá hoy con jefe de Gabinete y MEF para definir el futuro de la empresa estatal

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En conferencia tras el Consejo de Ministros, el presidente de la PCM, Gustavo Adrianzen anunció la convocatoria a una reunión hoy, junto al ministro de economía y finanzas, José Arista, a las 6:00 p.m. con el directorio de la empresa estatal Petroperú.

Aseguró que el Ejecutivo está "muy preocupado" por encontrar una solución ante la situación de la empresa.

"La situación en que nosotros encontramos a Petroperú era sumamente preocupante, se ha ido incrementando. El Poder ejecutivo está muy proeucpado por buscar una solución integralal problema, no es sencillo porque de por medio están los activos, los tabajaores, distrubución de petróleo. Tenemos que trabajar con calma y ser prudentes. Hemos dispuesto convocar a las 6 pm una reunión donde van a concurrir a la PCM", indicó el premier.

No se comprometerá ni un sol de los contribuyentes para financiar a Petroperú

Por otro lado, el titular de Economía, mencionó que dicha reunión fue convocada incialmente el día lunes, posteriormente al comunicado emitido por Petroperú. Manifestó que esperan conocer la información necesaria para tomar una decisión más informada.

"El día lunes convocamos la reunión a medio día, pero esta manifestacion de la gente de Petroperú ha venido el día de ayer. Entiendo la preocupacion de ellos, y les hemos pedido que por favor hoy nos traigan toda la información para una toma de decisión más informada", señaló Arista.

Indicó además que les harán conocer "las opciones financieras que tenemos y veremos de que manera atendemos las necesidades que tiene la empresa".

Finalmente, Arista manifestó su incomodidad si se tomara la decisión de utilizar recursos de los contribuyentes para inyectar liquidez a la empresa.

"Me sentiría sumamente incómodo si es que se utilizaría algún recurso de los impuestos que pagamos todos nosotros para solventar o darle liquidez a esta empresa. Eso no pasa por ahí, son recursos de los contribuyentes. No se comprometerá ni un solo sol de los contribuyentes para financiar a Petroperú", enfatizó.

Como se recuerda, el día de ayer, a través de un comunicado de sus directores designados por la Junta General de Accionistas (JGA), han expresado que la situación actual de la empresa se ha vuelto insostenible y han urgido al Gobierno Central a tomar una decisión crítica para asegurar su futuro.

"El Gobierno deberá valorar todo lo anterior con urgencia y tomar una decisión, pues en las condiciones actuales la gestión de Petroperú se hace insostenible", mencionron.

Desde el 13 de mayo de 2024, Petroperú ha hecho pública su complicada situación financiera, y pese a las reiterados llamados de auxilio, aseguran que la respuesta del Gobierno ha sido insuficiente, dejando a la empresa en una incertidumbre que agrava su crisis.