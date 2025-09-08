"Petroperú no ha solicitado financiamiento, tampoco está en nuestros planes": Alejandro Narváez responde a Moody’s

Alejandro Narváez, presidente de Petroperú, se presentó en Economía Para Todos por RPP y desestimó las declaraciones de Jaime Reus, vicepresidente del grupo Moody's, quien calificó a Petroperú como "un riesgo costoso para los peruanos a raíz de estas operaciones de presunto salvataje financiero".

El presidente de Petroperú refutó la idea de nuevos rescates financieros o solicitudes de fondos. "Eso no es del todo cierto. Petroperú no ha solicitado financiamiento nuevo o en los últimos meses. Tampoco está en nuestros planes", afirmó Narváez. Explicó que la empresa está enfocada en "manejar con mucha responsabilidad nuestras finanzas", "haciendo economía por todos lados" y "generando más caja para la empresa".

En respuesta a las críticas de Moody's sobre una supuesta "falta de profesionalismo y buena gobernanza dentro de Petroperú", Narváez expresó su desacuerdo. "No. Creo que es una opinión respetable, pero no estoy de acuerdo", sentenció.

Subrayó que en Petroperú, "quienes estamos al frente conocemos el negocio, tenemos experiencia, hay conocimiento, hay profesionales de primer nivel y la gobernancia está muy clara".

Segundo envío de ácido sulfúrico a Chile

Petroperú realizó su segundo despacho de ácido sulfúrico al mercado chileno, consistente en 16,765 toneladas métricas, embarcadas en el buque tanque MT Concon Trader con destino al Puerto de Barquito, región de Atacama.

El producto es generado en la Unidad WSA (Wet gas Sulfuric Acid) de la Nueva Refinería Talara, una planta licenciada por la empresa danesa Haldor Topsoe. Esta tecnología permite transformar los gases ácidos de la refinería en un insumo industrial de alta pureza y valor comercial, con una capacidad de producción de 560 toneladas diarias.

El presidente de Petroperú destacó que estas exportaciones representan un salto tecnológico y ambiental, así como un paso estratégico en la apertura de mercados internacionales como Chile, Brasil, Estados Unidos, Ecuador y Colombia.

Según Narváez, se trata de la primera incursión histórica de la empresa en este tipo de exportaciones, lo que fortalece la presencia de Petroperú en el mercado regional y contribuye al desarrollo económico del país.