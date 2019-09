En el Perú existen dos regímenes de patrimonios, el de sociedad de gananciales y el de bienes separados. | Fuente: GETTY | Fotógrafo: Katrina Juul / EyeEm

Ahora los jóvenes peruanos prefieren casarse con bienes separados, y es que de enero a julio de este año se han inscrito 4 mil 802 matrimonios bajo el régimen de separación de patrimonios ante los registros públicos, cifra mayor a la registrada en similar periodo del 2018.



Régimen patrimonial

Según la entidad supervisora, Sunarp, el régimen de separación de bienes permite a cada cónyuge administrar y disponer de su patrimonio individualmente, es decir de toda aquella propiedad que hayan comprado antes del matrimonio. Así como asumir el cumplimiento de sus propias deudas, mas no las de la pareja.



Pero ¿cuál es el beneficio de casarse con bienes separados? El funcionario de los registros públicos, Renato Ruiz, explica que el objetivo de este régimen es salvaguardar el patrimonio familiar.



“Tu pareja puede tener una actividad económica riesgosa y para no comprometer los bienes de la familia a veces es mejor es tener las cuentas separadas. La mayor cantidad de los problemas familiares tienen un origen económico”, comentó.



Por su parte, la abogada civil del Estudio Linares, Marybell Jara, explicó qué pasos debe seguir la pareja que acuerde casarse con bienes separados.

“Debes acudir a un notario para que otorga, este documento va a derivar de una minuta para que este régimen pueda ser inscrito”, aseveró.

Según la abogada Jara el trámite para la separación de bienes se puede realizar antes, durante y después de contraer nupcias. RPP Noticias recibió casos como del señor Carlos quien llamó desde Yurimaguas, y desconocía la existencia de esta alternativa.

“Hace 37 años que me casé civil, y hace 35 años que no sé dónde está mi esposa y no puedo comprar ni vender algo porque no tengo la firma de ella”, dijo.

La especialista del Estudio Linares agregó que la inscripción del régimen de separación de patrimonios ante la Sunarp cuesta 20 soles y demora 48 horas. En tanto, los gastos notariales varían de acuerdo con la notaría elegida, entre 300 soles a 1,000 soles.