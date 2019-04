Recuerda que para evitar contratiempos es recomendable que organices tu boda con un año mínimo de anticipación. | Fuente: GETTY

Si deseas tener la boda soñada, recuerda que uno de los aspectos más importantes a tomar en cuenta, es el presupuesto, por eso debes planear con anticipación tu matrimonio para no afectar tus finanzas.

Lograr la boda del año dependerá también de la anticipación con la que la organices, felizmente el mercado de bodas en el Perú ofrece presupuestos que se ajustan a todos los bolsillos. En resumen el dinero que hayas logrado ahorrar o te hayan regalado para este evento servirá para pagar: la iglesia, el municipio, el vestido de la novia y el traje del novio, el local para la fiesta y el servicio de catering.



Las cifras de un matrimonio

Según Carlos Scaglioni, director general de la Feria de Novios, en el país hay cuatro tipos de bodas: las sencillas que cuestan en promedio US$ 5,000; las tradicionales con una inversión entre US$ 10,000 y US$ 15,000; las bodas premium que superan los US$ 25,000; y las fastuosas que pueden llegar a costar hasta US$ 100,000.

Scaglioni detalla que el 50% del presupuesto para la organización de cualquier boda se destina a costear la comida, bebidas y la fiesta de recepción. En promedio, por boda, se contratan entre 12 y 15 proveedores, dependiendo de la magnitud de la boda, número de invitados, ubicación del local.

Aunque lo que vayas a gastar tú y tu pareja depende de cómo quieren celebrar su boda, según el ejecutivo, usualmente el 25% del dinero se destina a la vestimenta e imagen personal, es decir el vestido, el traje, maquillaje y peinados.

El baile El presupuesto de la fiesta dependerá del distrito que elijas para celebrarla y si optas por playa, campo, local o un hotel. Esta cifra puede incrementarse tomando en cuenta la cantidad de tus invitados, tan sólo alrededor de 100 personas, la rumba podría costarte hasta S/ 30 mil y la decoración S/ 700 en promedio.

Además del ahorro por parte de los novios, las familias y hasta los amigos más cercanos suelen intervenir para incrementar el presupuesto. | Fuente: GETTY

Altar o municipio



El primer paso es definir si te casarás por civil o la vía religiosa, teniendo en cuenta que el camino hacia el altar conlleva un costo adicional, no siempre bajo y está sujeto a que el templo esté libre la fecha elegida. La iglesia puede costar entre S/500 a S/1,600 en promedio. Algunas iglesias del Centro de Lima cuestan más barato que las ubicadas en Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco o La Molina.

El pago destinado a una boda religiosa puede incrementarse notablemente si optas por incluir servicios como coro, música y recepción en el salón de la iglesia. Muchos recintos espirituales brindan el salón para la recepción entre una a dos horas, y algunas iglesias o parroquias no brindan este servicio.

Los pagos a realizar para una unión civil en un municipio varían de acuerdo al distrito donde se celebre la ceremonia y si se oficia de lunes a viernes o fin de semana (sábado y domingo cuesta más caro). El costo incluye pliego de matrimonio, examen médico y uso del palacio municipal.

El pliego de matrimonio es gratuito en distritos como en el Centro de Lima, o pueden costar hasta S/100. El examen médico cuesta entre S/25 y S/ 90, y por hacer uso del salón municipal, los precios van desde los S/120 hasta los S/350.

Música, baile y animación Asimismo indicó que el 10% del presupuesto para la boda se invierte en un Dj, la fotografía y el video. El 9% en trámites civiles y alquiler de la iglesia. Sólo el 6% de la inversión total se destina a los anillos de los novios.