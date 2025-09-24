Plaza Norte es multado con S/ 48,150 por incumplir cierre del patio de comidas: ¿Qué pasó?

La Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi en Lima Norte ha impuesto una multa coercitiva de 9 UIT, equivalente a S/ 48,150, al Centro Comercial Plaza Norte S.A.C.. La sanción responde al incumplimiento de una medida cautelar que ordenaba el cierre temporal de su patio de comidas, después de que se registraran desprendimientos del techo en el área hasta en tres ocasiones durante este año.

La medida cautelar dictada por la autoridad exigía que el patio de comidas permaneciera cerrado hasta que Plaza Norte presentara un informe técnico detallado. Dicho documento debía ser elaborado por un profesional colegiado y habilitado que demostrara la culminación de los trabajos de reparación y, fundamentalmente, que se había eliminado el riesgo para los visitantes.

Sin embargo, el centro comercial mantuvo el área abierta al público por un período de al menos 10 días sin cumplir con dicha obligación, exponiendo a los consumidores a un peligro potencial.

Proceso sancionador principal continúa

Indecopi aclaró que esta multa coercitiva es una medida adicional e independiente del procedimiento sancionador principal que ya se había iniciado contra Plaza Norte por los incidentes originales. Este proceso de fondo investiga la presunta vulneración al Código de Protección y Defensa del Consumidor, específicamente en lo que respecta al derecho a la seguridad y a recibir servicios idóneos.

De concluirse que el centro comercial es responsable en este procedimiento principal, podría enfrentar una sanción mucho mayor, con multas que podrían ascender hasta las 450 UIT (S/ 2,407,500). Además, la autoridad podría dictar medidas correctivas en favor de los consumidores que resultaron afectados por los desprendimientos del techo.