¿Queirolo vs Queirolo? La historia detrás de la larga controversia entre los locales de Pueblo Libre y Centro de Lima

Tras una resolución de Indecopi, el centenario Bar Queirolo del Centro de Lima anunció su cambio de nombre: Desde ahora continuará operando bajo el nombre de “El Emblemático Q de Lima”, según informaron a través de su Instagram.

¿Qué pasó realmente?

Para entender la historia, es importante retroceder al 2015, pues ese año se inició una controversia, que hasta el día de hoy continúa.

Según revela el expediente de Indecopi, al que tuvo acceso RPP Economía, la Antigua Taberna Queirolo S.A.C (el local de Pueblo Libre) denunció a la Bodega Queirolo S.A.C (local del Centro de Lima) por "infracción a los derechos de propiedad industrial" y "riesgos de confusión entre signos".

En 2015, la Antigua Taberna Queirolo pide a Indecopi realizar una inspección porque "La Bodega Queirolo viene utilizando en su local en el distrito de Surquillo las denominaciones BODEGA QUEIROLO, BODEGA QUEIROLO S.A.C Y QUEIROLO para la venta de bebidas y alimentos, induciendo al error al consumidor".

¿Cuál fue la conclusión?

Tras las apelaciones de La Bodega Queirolo y las respuestas de la Antigua Taberna, finalmente en 2017, Indecopi concluyó lo siguiente:

El uso del término "Queirolo" por parte de la empresa Bodega Queirolo vulnera los derechos existentes sobre la marca Antigua Taberna Queirolo.

Prohibió a la Bodega Queirolo siga haciendo uso indebido de la marca registrada por la Antigua Taberna Queirolo, desde 1990.

¿El local del Centro de Lima incumplió?

Según el comunicado de Indecopi, Bodega Queirolo, pese a la disposición de 2017, incumplió lo resuelto y continuó usando indebidamente la marca. Esto motivó a que en 2019 Indecopi inicie un procedimiento sancionador, en virtud del cual la empresa fue multada con 6 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Por su lado, Bodega Queirolo S.A.C. ha cuestionado ante el Poder Judicial lo resuelto por el Indecopi mediante dos procesos contenciosos administrativos que aún se encuentran en trámite.

Lo cierto es que en febrero de este año, otra vez Antigua Taberna Queirolo S. A. C. ha denunciado que Bodega Queirolo S.A.C. continúa incumpliendo el mandato impuesto en el año 2017, por lo que, conforme a ley, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi abrió un nuevo procedimiento administrativo que se encuentra en curso.