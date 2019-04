¿Quién es considerado pobre y pobre extremo?

Según datos del INEI, una persona es considerada pobre si no puede cubrir el costo promedio mensual de la canasta básica alimentaria que asciende a S/ 344 per cápita (sin incluir transporte y comunicaciones, vivienda y servicios básicos, muebles y enseres, educación, salud, esparcimiento, etc.). Para una familia de cuatro miembros la canasta es de S/ 1,376.

Una persona es considerada pobre extrema cuando su gasto mensual no llega a cubrir los S/ 183 per cápita necesarios para sobrevivir y para una familia de cuatro miembros no cubre los S/ 732.