Inclusión financiera | Fuente: Andina

El estado de emergencia y la bancarización de los servicios han puesto en evidencia uno de los retos más grandes para el Perú: la inclusión financiera.

Según la base de datos del Global Findex, solo el 43% de los peruanos, es decir menos de la mitad, tiene una cuenta en el sistema financiero. Y, si nos comparamos con Latinoamérica, esta cifra se encuentra por debajo del promedio.

Si bien la cifra mejora en el acceso a crédito, el sistema de pagos sigue siendo, principalmente, en efectivo (más del 90%). Esta situación nos lleva a preguntarnos lo siguiente: ¿Cuáles son las barreras que dificultan el acceso al sistema financiero? ¿Cómo se llevan a la práctica las normativas en torno a esto? ¿Existe voluntad política para trabajar junto con el sector privado para tocar el tema? ¿Pueden acceder todas las regiones a una verdadera inclusión financiera?

Para responder estas y muchas más dudas, invitamos a María Moreno-Sánchez, abogada y experta consultora en digitalización de pagos. Con ella conversamos acerca de la importancia de asegurar el acceso a políticas informadas que garanticen el buen uso de los servicios financieros a todos los peruanos.

También discutimos sobre el proceso de transformación digital en el país, y de las circunstancias de infraestructura y cobertura detrás de esta. Finalmente, María nos brindó una reflexión en torno a la necesidad de usar servicios financieros de manera responsable con el fin de garantizar una correcta gestión de ingresos y egresos en contextos de crisis, como el actual.

Si bien el Perú ha tenido un gran avance en términos de inclusión financiera y, según el Microscopio Global 2020 de The Economist, lidera ranking de países con mejor entorno propicio para la inclusión financiera, aún existen condiciones estructurales que no permiten aprovechar este entorno. No existe un único responsable: todo el ecosistema debe garantizar su sostenibilidad y es necesaria mucha colaboración público-privada para alcanzar soluciones.

Escucha el episodio completo aquí: