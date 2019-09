El 81% del presupuesto del sector es gasto corriente, es decir, sirven para cubrir los costos fijos del sector en todas sus áreas y dependencias. De este porcentaje el 40% sirve para pagar planillas (sueldos), y el 31% para comprar bienes o servicios.

"El Perú es uno de los pocos países en la región donde por cada médico hay tres administrativos (personal). El ratio es absolutamente opuesto en la mayoría de países. En Canadá por ejemplo hay 17 médicos por un personal administrativo. No se debe echar al personal del secto salud pero se tiene que reorganizar ese tema. No puede ser que tegamos tanto administrativo y no tengas al espacislista que maneja las incubadoras", cuestionó.