¿Por qué las autoridades aseguran que el Perú tiene un crecimiento económico sostenido desde el año 2017?

Economía peruana se mantiene, según las autoridades. | Fuente: Andina

José Calderón, viceministro de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aseguró que el Perú mantiene un crecimiento económico sostenido desde el 2017, debido a las decisiones adoptadas en el país por más de diez años.

"En los últimos diez años, el país ha tenido mucha responsabilidad fiscal, mucha prudencia fiscal. En ese escenario, los aspectos macroeconómicos han sido muy bien controlados, en otras palabras, no hemos gastado más de lo que hemos podido recibir como ingresos. Eso ha sido una de las principales fortalezas que ha tenido el país para que el crecimiento sea sostenido", explicó en RPP Noticias.

Asimismo, aseguró que "el presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo tiene un alto componente social", que demuestra la voluntad del Gobierno para resolver las necesidades de los peruanos.

"Si comparamos el presupuesto del 2022 con el 2023, veremos que en la función de educación, por ejemplo, se crece casi un 17 %; si vemos en la función de salud igualmente es casi un 8 %. Igual en trabajo, se crece casi el 5 %", recalcó.

"Este presupuesto en el 2023 está creciendo un 9 % respecto al 2022. Lo que refleja de que se tiene toda la voluntad de seguir atendiendo las necesidades de todas las localidades del país", agregó Calderón.

Proyectos en el Congreso

El viceministro de Hacienda del MEF precisó que el Poder Ejecutivo cumplió con presentar al Congreso de la República los 3 proyectos para el 2023: el proyecto de equilibrio financiero, el proyecto de la ley de endeudamiento y el proyecto de presupuesto. Estos están en la Comisión de Presupuesto y Cuentas del Congreso.

No obstante, durante el debate en dicha comisión de trabajo parlamentaria, el equipo del MEF objetó al dictamen presentado debido a que este superaría el presupuesto.

"Hemos asistido al debate del dictamen que ha propuesto la Comisión y, con gran sorpresa, hemos objetado este dictamen porque se están aprobando nueve medidas que involucran un desembolso de 1 174 millones de soles, que no están previstos en el presupuesto y que a todas luces significaría un desequilibrio en el presupusto de ingresos y gastos", precisó.

"Todos sabemos que las necesidades de nuestro país son inmensas, pero con un plazo presupuestal no se puede pretender satisfacer todas esas necesidades. No es que estemos en contra de estas medidas, pero en estos momentos no han sido priorizadas", acotó Calderón.