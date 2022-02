En lo que va de este 2022 la divisa estadounidense ha retrocedido un total de 6.35%. | Fuente: Andina

Hoy, durante la mañana de este lunes 28 de enero, el dólar presenta un precio de S/ 3.73 a nivel interbancario.

Este tipo de cambio fue reportado en la sesión cambiaria pasada tras un caída de cerca de 1.60% en el mercado peruano.

Ahora la divisa estadounidense presenta una de las cotizaciones más bajas registradas en cerca de nueve meses, pese al comportamiento volátil de los últimos días.

Por ahora, en lo que va del 2022, la cotización del dólar ha caído un total de 6.35% frente a lo que se reportaba en el cierre del 2021.

Tendencia del dólar

El tipo de cambio en el Perú variaba en línea con el comportamiento global de la moneda, con un leve aumento de en el interés de los inversionistas por los activos de riesgo.

Según Reuters, esto ocurría mientras los inversores evaluaban la última ronda de sanciones a Rusia y se consideraba que los datos de inflación de Estados Unidos probablemente evitarán que la Reserva Federal sea demasiado agresiva en su próxima reunión de política monetaria.

"Teniendo en cuenta la rapidez con la que ha evolucionado todo esto y la volatilidad de los mercados durante semanas, no me sorprendería ver que el sentimiento sigue rebotando de un lado a otro (...) No hay nada estable en esta situación y eso probablemente seguirá reflejándose en los mercados", dijo Craig Erlam, analista de mercado de OANDA.

¿Cuánto te cuesta el dólar para compra y venta?

El último reporte de cuantoestaeldolar.pe indica que en cambistas el tipo de cambio para la compra es de S/ 3.72 y para la venta es de S/ 3.77 en promedio.

Mientras que en las agencias de cambios digitales, el precio de compra de dólares es de S/ 3.73 y la venta está alrededor de S/ 3.78.

Cabe mencionar que esta mañana el precio del dólar aún no presenta ningún cambio, pero la cotización comenzará a variar en cuanto inicie la jornada de hoy a las 9:00 a.m. aproximadamente.