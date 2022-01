La cotización del dólar ha caído más de 2% en los últimos días. | Fuente: Andina

Hoy la cotización del dólar continúa presentando una tendencia a la baja, retrocediendo hasta a S/ 3.89 a nivel interbancario.

Con la caída registrada hasta esta mañana se calcula que el tipo de cambio ha bajado más de 2% en lo que va de este 2022. Pero, ¿a qué se debe?

El gerente general de Kallpa, Alberto Arispe, explicó que este retroceso en el precio del billete verde se produce debido a diversos factores.

En primer lugar señala que actualmente hay menor ruido político y menos desconfianza del mercado hacia gobierno de Pedro Castillo.

"Menos desconfianza no significa que no haya desconfianza, sino que es menos versus lo observado en julio-noviembre 2021", precisó Arispe.

También sostuvo que se evidencia un menor temor de los inversionistas debido a que está hablando menos de una posible Asamblea Constituyente, expropiaciones o facultades tributarias.

A estos factores, Arispe señala que también se suman la subida de tasas de interés del Banco Central de Reserva (BCR) y los altos precios del cobre.

"Ha parado la salida de capitales por pánico vista en abril-agosto. Algunos empiezan a regresar tímidamente. El riesgo, sin embargo, sigue ahí, pues el gobierno es errático, no hay liderazgo, no promueven la inversión privada agresivamente y no hay coherencia, podrían volver a los errores de julio-noviembre", advierte el especialista.

Por el momento, los datos de Bloomberg indican que el precio del dólar en el Perú se encuentra en su menor nivel en cerca de seis meses, pues no se veía una cotización tan baja desde inicios de julio del 2021.