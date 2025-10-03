¿Qué pasa con el limón? Precio del cítrico cae hasta 40 % en Piura y ya se siente en mercados locales

Productores de limón del valle de San Lorenzo reportaron a RPP una significativa caída de hasta un 40 % en el precio de la bolsa de 50 kg del cítrico.

Según Marco Alzamora, un productor limonero del centro poblado Hualtaco III, en el distrito de Tambogrande, la bolsa de limón, que antes alcanzó un precio de S/ 180, actualmente se comercializa entre S/ 90 y S/ 100.

Esta reducción en el precio mayorista ya se ha trasladado a los mercados minoristas de Piura. La "cuartilla" de limón, que en semanas anteriores llegó a costar entre S/ 8 y S/ 10, ahora se puede encontrar en los puestos de venta a precios que parten desde los S/ 3.

El clima, un factor influye

A pesar de la caída de precios, los agricultores han advertido que la producción del cítrico es baja. La razón principal de esta disminución son las bajas temperaturas que se han registrado en la región de Piura, las cuales han afectado la floración y el desarrollo del fruto. Este fenómeno climático no solo impacta al limón, sino que también está perjudicando a otros cultivos importantes de la zona, como el mango.

No obstante el panorama productivo, los agricultores se muestran positivos y han aclarado que no existe un riesgo de desabastecimiento del producto. Aseguran que la producción continúa, aunque se mantendrá en niveles reducidos debido a las condiciones climáticas.