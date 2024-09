Precios de la pota se disparan en el país: Radiografía en regiones norteñas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pescadores artesanales refieren que embarcaciones chinas extraen, de manera agresiva, productos marinos como la pota. Esto se debería a la abundancia que hay en el litoral y al nivel proteico que posee el calamar gigante. Sin embargo, por la falta de acción del Gobierno, más de 50,000 familias se están quedando sin ingresos por la poca cantidad de pesca y, con ello, el precio de este producto se ha quintuplicado en los mercados norteños.

Situación de la pota en el Perú

Alfonso Miranda, Presidente del Comité de Pesca y Acuicultura para Consumo Humano de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), conversó con RPP para conocer la ruta de la pota.

El experto menciona que los mayores desembarques de pota se dan en el Puerto de Paita, Piura, y acumula el 70 % de la extracción. A partir de ahí, se distribuye a nivel nacional. Sin embargo, también hay presencia en Pucusana, Chimbote y Pisco.

En cifras, en el Perú se consumen aproximadamente 70 millones de kilos de pota al año. Esta industria y la pesca artesanal de pota genera trabajo para 50,000 familias, por lo que el impacto de este desabastecimiento "va a generar más problemas de inseguridad alimentaria. No puede ser tomado a la ligera porque la pota tiene proteína de la más alta calidad a un gran precio".

Jorge Jacinto Galán, Dirigente de pota en Lambayeque, dijo a RPP que hay 10 empresas procesadoras de pota que se encuentran en quiebra y van a vender sus acciones. A nivel nacional, hay 10,000 embarcaciones que se dedican a la extracción de este producto y "si hablamos de 7 pescadores por cada una, serían 70,000 pescadores a nivel nacional que se encuentran en crisis".

Pescadores artesanales reportan la presencia de embarcaciones chinas que se acercan frente a las costas peruanas, que están extrayendo los ejemplares adultos de pota, dejando a los pescadores con una menor cantidad y peso del producto.

"La pesca regular es 10 a 8 toneladas. Antes la pota estaba cerca y se pescaba en 3 días, ahora la faena dura 10 días y la última nave que entró, extrajo solo 300 kilogramos. Nadie se arriesga a buscar más tiempo porque pierden dinero, el gasto para permanecer ese tiempo en el mar es de S/ 25,000", explicó Pedro Silva Minga, representante de la cooperativa de pescadores de calamar gigante o pota de la caleta La Tortuga, ubicada en Paita, para RPP.

Mientras que, Jorge Jacinto Galán señala que "en 2020, las embarcaciones demoraban 1 semana haciendo faena y regresaban al puerto con 10 a 20 toneladas por embarcación. Con la pandemia, la situación no cambió, pero desde el 2023, cuando ingresó la flota extranjera, los pescadores hacen faena de 15, 20 días, hasta 1 mes, para traer 500 kilos a lo mucho".

Por su parte, Jesús Barrientos, viceministro de Pesca y Acuicultura, descartó declarar en emergencia el sector pesquero artesanal y negó que la situación sea generada por embarcaciones chinas.

Precios de la pota por regiones

Jorge Jacinto Galán, quien también es parte de Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú (Sonapescal), explicó que de Tumbes a Tacna, "ya no hay pota".

El mencionado pescador refiere que, en Lambayeque, se vende la pota a S/ 2 y en los mercados, de S/ 4 a S/ 5 el kilogramo; sin embargo, con esta escasez, el bote vende la pota a S/ 15 y en los mercados se encuentra de S/ 22 a S/ 24.

Pedro Silva dio a conocer que en Piura, los pescadores venden la pota a S/ 14, los vendedores minoristas a S/ 17 y las amas de casa la compran a S/ 20.

En Lima, según datos del Ministerio de Producción (Produce), el precio de la pota por kilogramo vale de S/ 17 a S/ 19.

En Trujillo, los mercados registran un precio de S/ 22 a S/ 25, el kilogramo de pota por escasez. Mientras que, en Chiclayo, puede llegar a costar de S/ 13 a S/ 18 soles, cuando, anteriormente, el kilogramo se vendía entre S/ 4 a S/ 6.

Alex Gamarra, Investigador del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), conversó con Economía Para Todos por RPP e indicó que la "a partir de verano del 2025 la situación pueda mejorar y la disponibilidad del recurso sea más apreciado y los precios bajen. Es un momento de espera y comprensión con el ambiente"; con ello, se intuye que los precios de la pota se mantendrían elevados hasta el próximo año.

Temporada de perico en riesgo

El Gobierno considera que el sector se recuperará con el inicio de la temporada de pesca de perico, a partir de este 1 de octubre. Sin embargo, los pescadores no tienen la misma percepción para estos próximos meses.

Pedro Silva señala que el perico se encuentra de 300 a 400 millas más a fuera, por lo que esta pesca es más arriesgada, a diferencia de la pota (que se encuentra a 250 millas). Frente a ello, las embarcaciones requieren una mayor cantidad de inversión y suministros.

"No es alentador que el ministro anuncie la temporada de perico cuando sabemos que no hay condiciones económicas. Los bancos agobian a los pescadores con los pagos y por eso exigimos que se declare el estado de emergencia para que los bancos sean conscientes y posterguen los pagos, que nos den un alivio porque tenemos que cumplir con ellos".

Jorge Jacinto Galán coincide y advierte que muchos pescadores no podrán salir al mar en la temporada de perico porque no tienen recursos para invertir en esta temporada.

Además, "el perico come pota, ¿de dónde vamos a sacar este recurso? No hay. Estamos viendo una mala temporada de perico. Produce dice que esperemos a que se restablezca la situación hasta enero del 2025, pero no analizan que tenemos que pagar las deudas con los bancos, los alimentos del día a día, etc".