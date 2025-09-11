Últimas Noticias
Julio Velarde, presidente del BCR: "Serios problemas de gobernanza" frenan la inversión en Perú

Julio Velarde pide fortalecer servicio civil para impulsar la inversión
Julio Velarde pide fortalecer servicio civil para impulsar la inversión | Fuente: Andina
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

Julio Velarde, presidente del BCRP, dio a conocer los retos de invertir en Perú: problemas de gobernanza, impredecibilidad y populismo limitan el potencial económico. Además, pidió fortalecer el servicio civil y educación, resaltando la oportunidad que dan los altos precios de exportación.

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), estuvo presente en inPerú 2025 celebrado en Madrid y compartió sus preocupaciones sobre los retos que enfrentan los inversionistas interesados en el país, destacando los "serios problemas de gobernanza" como un obstáculo, pese al ánimo existente por invertir.

Durante una entrevista realizada por Juan Pedro Oeschle, CEO de Santander, Velarde abordó las dudas más frecuentes de los empresarios. Según el presidente del BCRP, el sector público peruano muestra un "deterioro en la calidad", lo que a menudo se traduce en que "muchos empresarios no encuentran con quién dialogar. Esto en la administración general, no en un ministerio en especial", lamentó.

Velarde explicó que, aunque no se trata de una falta de voluntad para ayudar: "No es que no quieran ayudarlos, sino que muchas veces, los funcionarios no entienden la problemática. Vemos cierta impredecibilidad en varios campos. Eso hay que combatirlo", sentenció. Para superar estos retos, Velarde propuso un el fortalecimiento del servicio civil.

Asimismo, se refirió a las medidas populistas, que limitan el crecimiento económico de un país: "Hay varios países que se han estancado por eso... Necesitamos un Poder Judicial más predecible, pero también tratar de evitar el populismo. Muchos países que han alcanzado cierto nivel de crecimiento, se han ido nuevamente hacia abajo por el populismo", alertó Velarde.

A pesar de estas dificultades, el presidente del BCRP reiteró el gran potencial de Perú en diversos sectores económicos, como la minería. No obstante, subrayó la importancia de la educación para alcanzar altas cifras de crecimiento.

Velarde también destacó la coyuntura económica favorable, señalando que "hoy tenemos precios excepcionales de exportación"; sin embargo, contrastó esta situación con la falta de un "boom importante de construcción, colegios, hospitales y más", que sí se observó en el pasado con precios similares.

"Eso no se ha notado hasta ahora, a pesar de estos precios altos. Esperemos que mejore la situación", concluyó.

Tags
BCR Julio Velarde populismo

