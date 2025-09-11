Últimas Noticias
Julio Velarde alerta que confrontaciones políticas afectan la economía, de cara a las elecciones 2026: "A la gente no le agrada”

Banco Central recuerda efectos de 2021 y llama a un debate electoral con propuestas
Banco Central recuerda efectos de 2021 y llama a un debate electoral con propuestas
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

Durante una conferencia en inPerú 2025 en Madrid, Julio Velarde, presidente del BCRP, advirtió sobre el riesgo de un debate electoral centrado en ataques personales rumbo a 2026. Pidió priorizar ideas para preservar la confianza ciudadana y la estabilidad económica frente a posibles presiones políticas.

En el marco del evento inPerú 2025 realizado en Madrid, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, brindó una advertencia de cara al proceso electoral de 2026, instando a los futuros candidatos a priorizar el debate de ideas sobre las confrontaciones personales. Velarde subrayó que "a la gente no le agrada" este tipo de discusiones, las cuales considera perjudiciales para la imagen de los partidos políticos y la estabilidad económica del país.

En una entrevista con Juan Pedro Oeschle, CEO de Santander Perú, Velarde se pronunció sobre la incertidumbre empresarial que podría generarse en los próximos meses ante el inicio de la campaña electoral

"Eso es lo que a la gente no le gusta. En el caso peruano, incluso antes, en 2016, las discusiones políticas fueron muy personales porque ambos partidos eran de derecha. A la gente eso no le agrada, dicen que eso no les sirve", comentó Velarde, resaltando la necesidad de elevar el nivel del debate político

Para el 2026, expresó que "lo que más queremos es que sea un candidato sensato el que gane".

El impacto de una "mala elección electoral" en las fortalezas monetarias del país fue otro punto abordado por Velarde. Recordó que, tras el resultado de 2021, alrededor del 10 % de los ahorros de los peruanos salieron del país, y el tipo de cambio alcanzó un valor de S/ 4.15 por dólar, generando "presiones enormes".

A pesar de ello, destacó que el Perú logró evitar un control de capitales, una medida que sí se implementó en otros países de la región.

Finalmente, Velarde reconoció que es "muy difícil saber qué pasará en las elecciones", pero su mensaje es claro: la estabilidad económica y la confianza ciudadana dependen, en gran medida, de un debate político constructivo y alejado de las disputas personales.

BCR Julio Velarde inPerú 2025 estabilidad económica economía peruana campaña electoral elecciones 2026

