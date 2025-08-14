Martín Vizcarra cumplirá prisión preventiva en Barbadillo, determinó el INPE

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Martín Vizcarra Cornejo ha sido clasificado al Establecimiento Penitenciario Barbadillo. | Fuente: Poder Judicial

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determinó que el expresidente Martín Vizcarra cumpla los cinco meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial en el penal de Barbadillo, ubicado en las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), en el distrito de Ate.

“El procesado Martín Vizcarra Cornejo ha sido clasificado al Establecimiento Penitenciario Barbadillo”, informó el ente estatal en un comunicado publicado en su cuenta en X (antes Twitter).

“El INPE garantiza el respeto de sus derechos fundamentales y el estricto cumplimiento del régimen penitenciario conforme a ley”, añadió.

Martín Vizcarra será el cuarto expresidente de la República recluido en este establecimiento penitenciario junto con Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.

El fallecido exmandatario Alberto Fujimori también estuvo recluido en Barbadillo, entre 2007 y 2023.



Cabe mencionar que Martín Vizcarra pasó la noche en la carceleta del Poder Judicial, ubicada en la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el distrito de La Victoria; desde donde fue trasladado al penal de Barbadillo.

Dictan cinco meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra

Como se recuerda, ayer por la tarde, el juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dictó cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y Hospital regional de Moquegua.

Chávez Tamariz advirtió durante la audiencia que existe un peligro procesal y de fuga, así como un comportamiento cuestionable del acusado, por lo que declaró fundado el pedido de la Fiscalía para que el exmandatario sea recluido mientras continúa la investigación.

Martín Vizcarra fue detenido inmediatamente terminada la audiencia y ahora el INPE deberá determinar el lugar donde el expresidente deberá cumplir la medida dictada por el juez.

Martín Vizcarra cumplirá prisión preventiva en Barbadillo, determinó el INPE. | Fuente: RPP