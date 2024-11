Proinversión ha concesionado 8 puertos en asociación público-privada por 3 448 millones de dólares

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) informó que el Perú ha entregado, hasta el momento, ocho puertos en concesión mediante la modalidad de asociación público-privada (APP), con un compromiso de inversión total de 3 448 millones de dólares.



En el comunicado, la entidad indicó que, de dicha cifra, se han ejecutado US$ 2 262 millones y que han permitido viabilizar nuevos capitales en proyectos complementarios como viales, logísticas, transporte terrestre, así como actividades industriales y comerciales.



"Estos proyectos han generado flujos de inversión directa e indirecta, al igual que permitieron mejorar la infraestructura y servicios portuarios del país, así como impulsar la productividad y competitividad para el despegue de las exportaciones que pasaron de US$ 6 113 millones a US$ 64 355 millones entre el periodo 1999 - 2023", remarcó.



Proinversión señaló que el crecimiento portuario se ve fortalecido con la reciente inauguración del puerto de Chancay que, junto con los terminales adjudicados mediante APP, convierten a Perú en un hub regional.



El organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) enfatizó que el puerto de Chancay, ubicado en la provincia de Huaral, cuya inversión en primera etapa se encuentra por encima de US$ 1 200 millones, convierte a Perú en uno de los líderes en inversión portuaria en la zona sur del pacífico.



"Asimismo, se coloca entre las más importantes del país, al igual que Muelle Sur del Callao con la reciente inauguración del Muelle Bicentenario (US$ 400), elevando la inversión acumulada a US$ 731.3 millones", detalló.



Puertos y competitividad

Proinversión precisó que el Terminal Norte Multipropósito del Callao, con una inversión total proyectada de US$ 1426 millones, se encuentra en ejecución de fase 3A (US$ 95 millones) y continuará con la fase 3B que requerirá aproximadamente US$ 500 millones.



"Estas mejoras permitirán que ambos terminales reciban naves de contenedores más grandes consolidando, junto con Chancay, el rol de Perú como hub portuario clave en el Pacífico Sur", afirmó.



Además, dio cuenta que el país cuenta con otros puertos destinados a fortalecer la competitividad y capacidad logística como el Terminal Portuario de Matarani (US$ 290.4 millones), Terminal Portuario de Paita (US$ 290.3 millones), Terminal Portuario General San Martín de Pisco (US$ 185.4 millones) y el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry (US$ 138.2 millones).



Adicionalmente, se suman el Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales del Callao (US$ 113.2 millones) y el Terminal Portuario de Yurimaguas (US$ 36 millones) y, pronto, se integrará el Nuevo Terminal Portuario San Juan de Marcona (US$ 405 millones), que beneficiará a cinco regiones y fomentará inversiones en proyectos mineros y ferroviarios, entre otros.