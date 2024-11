Esto fue lo que dejó la semana de Cumbre de Líderes de APEC 2024 [INFORME]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los reflectores del mundo estuvieron sobre el Perú durante una semana, pues nuestro país fue sede por tercera vez de uno de los eventos más importantes para la economía global: APEC 2024.

Del 10 al 16 de noviembre se realizó la semana de cumbre de líderes de las 21 economías APEC, donde autoridades e importantes ejecutivos de los países del Asia y Pacífico llegaron a lima para discutir las oportunidades y desafíos de la región en materia económica.

La semana de trabajo inició con la Cuarta Reunión del Consejo Consultivo Empresarial de APEC, conocida como ABAC, por sus siglas en inglés. en este encuentro estuvieron los gremios peruanos y Alfonso Bustamante, presidente de Confiep lo explicó así.

“Nos reunimos para marcar la agenda en torno a la facilitación del comercio, tráfico de mercancías y personas para mejorarle la calidad de las personas de estas 21 economías”, indicó.

Ese día la titular del ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Desilú León, no solo destacó las reuniones entre líderes de las economías, sino también en el turismo.

“La cumbre de lideres no solo es una reunión de líderes, sino de los beneficios que van al ciudadano, en el turismo movemos económicas locales…. Nosotros queremos ofrecer la cartera portable y beneficia a las pequeñas medianas y grandes empresas", declaró.

El martes 12, ante las expectativas de la inauguración del Megapuerto de Chancay, el tercer día, el ministro de la Producción, Sergio Gonzáles, resaltó la necesidad de fomentar la creación de más empleo y llamar a más inversión con la construcción de parques industriales y zonas económicas especiales



“Los parques industriales fomentados inicialmente este año atrás o las o las zonas económicas especiales tienen una gran diferencia con lo que es ahora la gran diferencia es que ahora contamos con el puerto de Chancay, que ya se hace realidad. En esa línea se tienen que dar todas las condiciones vamos a recibir la propuesta obviamente no hay un mérito de análisis, pero lo que sí estamos en la línea es que se tiene que generar las condiciones para poder atraer las inversiones”, refirió.

El 13 de noviembre inició de manera paralela el APEC CEO Summit 2024 en el gran teatro nacional, un evento que reunió a grandes empresarios extranjeros en nuestra capital, a fin de abordar temas como: integración económica regional, digitalización, innovación, transformación digital, sostenibilidad de economía circular e inversiones de infraestructura.

La ceremonia fue inaugurada por la presidenta de la república Dina Boluarte quien resaltó la importancia de este foro para construir una región Asia - pacífico “más próspera”.



“El Perú abre sus puertas y da la bienvenida a los capitales y fondos de inversión de todo el mundo ofreciendo a los inversionistas extranjeros estabilidad jurídica y económica y reglas de juego claras que garantizan el crecimiento sostenible”.

En esta misma línea, el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, estuvo presente y ratificó en su ponencia que nuestro país posee factores atractivos para la inversión extranjera, tales como el crecimiento económico, una menor tasa de inflación en la región, la estabilidad de la moneda, entre otros.

El 14 de noviembre, ocurrieron dos hitos importantes. Por un lado, la inauguración del Megapuerto de chancay, ubicado al norte de lima, que fortalecerá el intercambio comercial entre Perú y china. la presidenta Boluarte y su homólogo chino, Xi Jinping fueron testigos del evento a través de una pantalla desde palacio de gobierno.

Horas antes se firmaba la optimización del TLC con China. al respecto, la Ministra de del Mincetur, Desilú León, recalcó que han pasado 14 años de la firma de este tratado y que era necesario actualizar su vigencia con las nuevas tendencias, entre ellas el comercio electrónico.

“Para hacer comercio electrónico las facilidades que da este tratado es que las empresas, no estemos hablando solo de las grandes, esto beneficia a las pequeñas medianas y microempresas que están listas y salen a exportar nuestros productos, pero si hacen comercio electrónico no van a necesitar constituir una empresa en china”, explicó.



Ese mismo día, en el APEC CEO Summit, Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, una de las mayores empresas financieras del mundo, dijo que un gobierno ineficiente es la razón para que sus ciudadanos se sientan insatisfechos. Y por otro lado, el auditorio fue testigo de su respuesta al presidente electo de estados unidos, Donald Trump quién dijo que no sumaría a Dimon a su gestión.

“Primero que nada, le deseo lo mejor al presidente y gracias, es una nota muy agradable, pero solo quiero decirle al presidente que nunca, no he tenido un jefe durante 25 años y no estoy listo para comenzar” (traducido del inglés).



El 15 de noviembre, la presidenta Boluarte se reunió con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien felicitó al Perú por mantener bajos los niveles de inflación ante un escenario de desafíos inflacionarios que se presentaron a nivel mundial.

Horas después, durante su presentación en el último día del APEC CEO Summit, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau aseguró que los intercambios comerciales sólo serán exitosos si ambas partes ganan, incluyendo a todos los miembros de una sociedad.



“El comercio crea crecimiento, pero nada garantiza que ese comercio sea bien compartido. tenemos que concentrarnos en que todo el mundo pueda participar de los beneficios de ese crecimiento. de ah, debemos asegurarnos de negociar que los tratados de libre comercio protejan el medio ambiente, los derechos de las mujeres, los derechos laborales y los derechos de los pueblos indígenas”, mencionó.



Asimismo, se desarrolló una de las charlas más esperadas por la audiencia a cargo del CEO de TikTok, Shou Zi Chew, quien destacó el rol crucial de la plataforma para los negocios alrededor del mundo.

El ejecutivo reveló que TikTok es utilizada por más de 50 millones de empresas en Asia para promocionar sus productos. Cabe recordar que según Kantar Ibope, 16 millones de peruanos la utilizan.

En el sexto día de APEC, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, confirmó que la presidenta Dina Boluarte revisará un posible incremento del sueldo mínimo, que es 1,025 soles, después de APEC.

“El consejo ha dado sus indicadores, su acuerdo, en el sentido de que sea el ejecutivo el que decida. ya la presidenta escuchó a los trabajadores, ya la presidenta escuchó a los empleadores. ahora falta, que terminamos apec, posiblemente, tendremos que reunirnos con la presidenta y la presidenta seguramente, verá el momento en que anuncie, este incremento de la remuneración mínima vital”.

Sin duda, los acuerdos y recomendaciones que ha propiciado el apec 2024 tendrán efectos en los próximos meses, marcando la agenda económica del país y de la región Asia-Pacífico.

Con la firma del TLC con Hong Kong, la optimización de TLC con China y la promesa de nuevas inversiones, Perú se ha posicionado nuevamente como un socio estratégico en el escenario global.

La presencia de líderes mundiales y la atención mediática internacional dejaron en claro que el país busca consolidarse como un actor clave en la integración económica regional, apostando por la digitalización, la sostenibilidad y la mejora de su competitividad.